Украинцы хотят снижения налогов для малого бизнеса и повышения для олигархов

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Больше всего украинцы поддерживают идею снизить налоги для наемных работников

Большинство украинцев считают, что нужно увеличивать размер налогов для олигархов (80%) и крупного бизнеса (74%). Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом граждане придерживаются совершенно противоположного мнения по поводу инициативы повысить налоги для физических лиц предпринимателей (ФЛП), малых предприятий и наемных работников. Более 70% выступают или за то, чтобы оставить налоги для этих категорий без изменений, или же наоборот уменьшить.

Относительно среднего бизнеса то мнения опрошенных разделились следующим образом: 25% поддерживают их увеличение для среднего бизнеса, 30% - за уменьшение налогов, столько же - за то, чтобы ничего не менять.

Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование 22-30 октября 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, в течение 2018 года граждане Украины уплатили взносов на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) на сумму 228 млрд грн. Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за 2017 год на 26,1% или на 47,2 млрд грн.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению доходная часть увеличена за счет увеличения плана по сбору налогов. Налог и сбор на доходы физических лиц увеличен на 4,7 млрд грн (в проекте к первому чтению планировалось собрать 124,7 млрд грн). Кроме того, налог на прибыль предприятий увеличен на 4,3 млрд грн. Налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) увеличен на 3,3 млрд грн.