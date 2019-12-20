ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада сегодня рассмотрит законопроект о развитии малого бизнеса в Украине

Новости » Политика     20.12.2019 - 08:59
Рада сегодня рассмотрит законопроект о развитии малого бизнеса в Украине
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроектом предлагается выделить 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса

В пятницу, 20 декабря, Верховная рада Украины рассмотрит законопроект №2589 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о Фонде развития предпринимательства". Об этом говорится в повестке парламента.

Так, законопроектом предлагается выделить 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине.

В частности, предусматривается увеличение поступлений в специальный фонд госбюджета за счет денег от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц и предусмотреть Министерству финансов расходы в соответствующих объемах по новой бюджетной программе "Фонд развития предпринимательства".

Также отмечается, что в 2020 году в случае дополнительных поступлений средств от досрочного погашения векселей, их можно будет направить на развитие бизнеса в соответствующих объемах.

Напомним, данные опроса Социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что украинцы хотят снижения налогов для малого бизнеса и повышения для олигархов.

Также РБК-Украина писало, что правительство готовит к запуску программу по поддержке микро- и среднего бизнеса, которая начнет свою работу с 1 февраля 2020 года, а объем кредита составит 1,5 млн грн на 5 лет.

Вступил в силу закон об отсрочке введения института уголовных проступков Уголовная ответственность за "кнопкодавство" и теракт в Москве: новости за 19 декабря
Новости Украины бизнесВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь