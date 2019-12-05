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Гончарук запускает программу дешевых кредитов для малого бизнеса

Новости » Политика     05.12.2019 - 15:58
Гончарук запускает программу дешевых кредитов для малого бизнеса
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Соответствующая программа стартует 1 февраля 2020 года

Кабинет министров Украины готовит к запуску программу по поддержке микро- и малого предпринимательства, которая начнет свою работу с 1 февраля 2020 года, а объем кредита составит 1,5 млн грн на 5 лет. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает "Правительственный портал".

Эта программа является продолжением инициативы президента Украины Владимира Зеленского, о которой он говорил в своем недавнем видеообращении к заробитчанам.

"Ее суть очень проста - стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших заробитчан домой и открывать бизнес здесь", - отметил Гончарук.

По его словам, сейчас нарабатывают все необходимые решения для запуска. Уже в ближайшее время начнут принимать заявки. Сейчас уже работает интернет-портал, где можно оставить запрос на участие в программе.

“5% годовых - если выручка до 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места; 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%!); 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн”, - объяснил соотношение процентных ставок Гончарук.

Как отметил премьер, стартапы смогут участвовать от начала своей деятельности, а действующий бизнес, если уже работает минимум 12 месяцев. При этом сам участник программы должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

“Для участия понадобится бизнес-план, если вы планируете бизнес с нуля. Если же уже работаете, то положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина”, - подчеркнул Гончарук.

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