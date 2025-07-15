ВР підтримала вихід України з Конвенції про заборону застосування протипіхотних мін

За словами Железняка, Верховна Рада також доручила спікеру Верховної Ради невідкладно підписати прийнятий закон про зупинення конвенції щодо застосування протипіхотних мін.

Україна вийшла з Оттавської конвенції

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Президент доручив вжити негайних заходів Раді нацбезпеки та оборони. Зі свого боку, Міністерство закордонних справ України детально пояснило, чому Україна відмовилась від обмежень на міни.

Після цього Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект, який дозволяє офіційно зупинити дію конвенції про заборону використання протипіхотних мін.

Варто зазначити, що Україна – не перша держава, яка через загрозу від Росії відмовляється від виконання положень Оттавської конвенції. Раніше таке рішення вже прийняли Польща, Литва, Латвія та Фінляндія.