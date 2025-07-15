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ВР поддержала выход Украины из Конвенции о запрете применения противопехотных мин

Фото: ВР поддержала выход Украины из Конвенции о запрете применения противопехотных мин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Верховная Рада сегодня, 15 июля, поддержала поданный Кабмином законопроект относительно официального выхода Украины из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

По словам Железняка, Верховная Рада также поручила спикеру Верховной Рады безотлагательно подписать принятый закон о приостановлении конвенции по применению противопехотных мин.

Украина вышла из Оттавской конвенции

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Президент поручил принять немедленные меры Совету нацбезопасности и обороны. Со своей стороны, Министерство иностранных дел Украины подробно объяснило, почему Украина отказалась от ограничений на мины.

После этого Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект, который позволяет официально остановить действие конвенции о запрете использования противопехотных мин.

Стоит отметить, что Украина - не первое государство, которое из-за угрозы от России отказывается от выполнения положений Оттавской конвенции. Ранее такое решение уже приняли Польша, Литва, Латвия и Финляндия.

 

История конвенции

Оттавская конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении была принята 18 сентября 1997 года. Украина стала членом конвенции в 1999 году, ратифицировав ее в 2005 году. При этом Китай, Россия, Индия, Пакистан и США так и не присоединились к конвенции.

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