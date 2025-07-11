Вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін: Кабмін подав у Раду законопроєкт
Кабінет міністрів 11 липня подав до Верховної Ради України законопроєкт, який дозволяє офіційно зупинити дію конвенції про заборону використання протипіхотних мін (Оттавської конвенції). Відповідний указ про вихід з конвенції наприкінці червня підписав президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.
"Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України Проєкт Закону "Про зупинення для України дії Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення" (реєстр. №0329)", - сказано у повідомленні.
Мельничук написав, що згідно з положеннями ст. 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, законопроєкт пропонує зупинити для України дію Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення.
Причиною зупинки дії конвенції вказано необхідність України оборонятися від російської агресії. Участь України у конвенції створює нерівні умови, оскільки країна-агресор Росія цю конвенцію не підписувала.
Що таке Оттавська конвенція
Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення була ухвалена 18 вересня 1997 року у канадській столиці - Оттаві. Україна стала членом конвенції у 1999 році, ратифікувавши її у 2005 році.
При цьому Китай, Росія, Індія, Пакистан та США не приєдналися до конвенції. Враховуючи війну проти Росії, це створює для України нерівні умови оборони від агресора.
Україна вийшла з Оттавської конвенції
Нагадаємо, Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін 29 червня. Президент доручив вжити негайних заходів Раді нацбезпеки та оборони. Зі свого боку, Міністерство закордонних справ України детально пояснило, чому Україна відмовилась від обмежень на міни.
Україна - не перша держава, яка через загрозу від Росії відмовляється від виконання положень Оттавської конвенції. Раніше таке рішення вже прийняли Польща, Литва, Латвія та Фінляндія. Остання офіційно вийде з конвенції у січні 2026 року.
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