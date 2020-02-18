В ВР анонсировали заседание комитета нацбезопасности из-за обострения на Донбассе

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что ситуацию с вражеской атакой на украинские позиции на Донбассе неподалеку Золотого обсудят на открытом заседании комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом он сказал в кулуарах парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что на заседании состоится заслушивание политиков, военных и экспертов.

"Мы решили - будем проводить заседание комитета. Это будет открытое заседание комитета нацбезопасности и обороны, будем заслушивать специалистов со всех сторон, и политиков, и военнослужащих, и экспертов, чтобы понять картинку комплексно", - сказал Арахамия.

По словам нардепа, обсуждение может состояться завтра.

"Давайте посмотрим, какие будут результаты СНБО, возможно, там будет все понятно. Если нет, возможно завтра сделаем такой блок на комитете", - пояснил депутат ВР.

Кроме того, Арахамия подчеркнул, что сейчас нет достоверной информации об атаке на Донбассе.

"Сейчас никто не имеет достоверной информации, каким образом это началось, кто именно наступал, с какой стороны наступал, которые формирования принимали в этом участие. Уже кто-то дает политические оценки. Мне кажется, не надо на этом манипулировать, это неправильная политика", - добавил он.

Напомним, боевики на Донбассе совершили попытку прорвать линию разграничения сегодня утром, 18 февраля. В результате Вооруженные силы Украины понесли потери.

Как писало РБК-Украина, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков надеется, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего на Донбассе, после чего можно будет делать выводы.

Подчеркнем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны будет принимать решение о дальнейших шагах в связи с наступлением боевиков на Донбассе.

Так, бой на Донбассе вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный завершился, в результате чего погиб один и ранены четверо украинских бойцов. В частности, подразделения ООС предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. По данным штаба, боевики запросили режим тишины.