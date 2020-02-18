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Бой на Донбассе завершился: один погибший и четверо раненых бойцов ООС

Новости » Происшествия     18.02.2020 - 10:27
Бой на Донбассе завершился: один погибший и четверо раненых бойцов ООС
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики запросили режим тишины

Бой на Донбассе, вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный, завершился, в результате этого погиб один и ранены четверо украинских бойцов. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что подразделения ООС предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. По данным штаба, боевики запросили режим тишины.

"Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что у боевиков один погибший, пять - тяжело раненых.

"В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация полностью контролируется", - добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный.

После информации об атаке боевиков на сайте Офиса президента появилось сообщение о заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Наступление боевиков на Донбассе: бой продолжается, потери ВСУ уточняются Президент созывает СНБО
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