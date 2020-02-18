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Зеленский отреагировал на бой на Донбассе: СНБО примет решение о дальнейших шагах

Новости » Политика     18.02.2020 - 10:42
Зеленский отреагировал на бой на Донбассе: СНБО примет решение о дальнейших шагах
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский сообщил о проведении заседания СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бой на Донбассе и заявил, что Совет национальной безопасности и обороны будет принимать решение о дальнейших шагах. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Президент заявил, что действия боевиков - это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе.

"Это не просто циничная провокация, целью которой является надавить на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это - попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами", - заявил он.

Зеленский отреагировал на бой на Донбассе: СНБО примет решение о дальнейших шагах

Зеленский отметил, что сегодня на заседании СНБО будут обсуждать и принимать решение о дальнейших шагах.

"Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", - добавил он.

Напомним, в результате боя на Донбассе погиб один украинский военный и еще четверо бойцов ООС получили ранения.

До этого, утром штаб ООС сообщил, что боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. После этого стало известно, что президент собирает СНБО.

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