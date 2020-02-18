У ВР анонсували засідання комітету нацбезпеки через загострення на Донбасі

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ситуацію з ворожою атакою на українські позиції на Донбасі неподалік Золотого обговорять на відкритому засіданні комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це він сказав у кулуарах парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що на засіданні відбудеться заслуховування політиків, військових та експертів.

"Ми вирішили - будемо проводити засідання комітету. Це буде відкрите засідання комітету нацбезпеки і оборони, будемо заслуховувати спеціалістів з усіх боків, і політиків, і військовослужбовців, і експертів, щоб зрозуміти картинку комплексно", - сказав Арахамія.

За словами нардепа, обговорення може відбутись завтра.

"Давайте подивимось, які будуть результати РНБО, можливо, там буде все зрозуміло. Якщо ні, можливо завтра зробимо такий блок на комітеті", - пояснив депутат ВР.

Крім того, Арахамія наголосив, що зараз немає достовірної інформації щодо атаки на Донбасі.

"Зараз ніхто не має достовірної інформації, яким чином це почалось, хто саме наступав, з якого боку наступав, які формування брали в цьому участь. Уже хтось дає політичні оцінки. Мені здається, не треба на цьому маніпулювати, це неправильна політика", - додав він.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі зробили спробу прорвати лінію розмежування сьогодні вранці, 18 лютого. В результаті Збройні сили України зазнали втрат.

Як писало РБК-Україна, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сподівається, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події на Донбасі, після чого можна буде робити висновки.

Підкреслимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони буде приймати рішення про подальші кроки у зв'язку з наступом бойовиків на Донбасі.

Так, бій на Донбасі поблизу населених пунктів Новотошківське, Орехово, Кримське, Хутір Вільний завершився, у результаті чого загинув один і поранено четверо українських бійців. Зокрема, підрозділи ООС надали адекватну вогневу відповідь противнику і утримали повний контроль над ситуацією. За даними штабу, бойовики запросили режим тиші.