Впливає на "Гради" й "Смерчі": ЦПД пояснило важливість заводу РФ у Котовську, що зазнав атаки

За його словами, Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї виробляє хімічну сировину для вибухівки - зокрема, азотну кислоту й аміачну селітру. Це один із ключових постачальників компонентів для виробництва артилерійських снарядів, авіабомб та реактивних систем залпового вогню.

Що ж до Котовського порохового заводу, то він, за словами очільника ЦПД, є одним із найстаріших і найважливіших підприємств оборонного сектору РФ.

Його продукція - це широкий спектр порохів для стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ, а також авіаційних і ракетних систем.

"Продукцію використовують десятки оборонних підприємств. Фактично, без Котовська не стріляє ні "Град", ні "Смерч", - пояснив Коваленко.