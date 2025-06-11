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"Прильоти" по пороховому заводу і складах: ЗСУ вдарили вглиб Росії

Середа 11 червня 2025 18:13
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"Прильоти" по пороховому заводу і складах: ЗСУ вдарили вглиб Росії Ілюстративне фото: українські дрони атакували Росію (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські воїни в ніч на 11 червня атакували важливі об'єкти окупантів на території РФ. Зокрема, під атаку потрапив пороховий завод у Тамбовській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.

Удар по "Тамбовському пороховому заводу"

Як зазначили в Генштабі, підрозділи Сил безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони уразили "Тамбовський пороховий завод", внаслідок чого там почалася пожежа.

Військове командування пояснило, що такий завод - один з основних об'єктів російського ВПК. На ньому виробляють порохи для різних типів зброї, артилерійських і реактивних систем. Також там виробляють колоксилін, який застосовують у створенні різних вибухових речовин.

Атака на російські склади

Також у Генштабі додали, що вибухи було зафіксовано в районах складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії в Курській області та складу аеродрому "Бутурлинівка" у Воронезькій області. Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати військово-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - наголосило військове командування.

Вибухи в Тамбовській області

Нагадаємо, сьогодні, 11 червня, рано вранці в місті Котовськ Тамбовської області місцеві жителі почули вибухи. Росіяни скаржилися на атаку дронів.

Водночас у мережі з'явилася інформація, що метою атаки є "Тамбовський пороховий завод".

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