"Прильоти" по пороховому заводу і складах: ЗСУ вдарили вглиб Росії
Українські воїни в ніч на 11 червня атакували важливі об'єкти окупантів на території РФ. Зокрема, під атаку потрапив пороховий завод у Тамбовській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.
Удар по "Тамбовському пороховому заводу"
Як зазначили в Генштабі, підрозділи Сил безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони уразили "Тамбовський пороховий завод", внаслідок чого там почалася пожежа.
Військове командування пояснило, що такий завод - один з основних об'єктів російського ВПК. На ньому виробляють порохи для різних типів зброї, артилерійських і реактивних систем. Також там виробляють колоксилін, який застосовують у створенні різних вибухових речовин.
Атака на російські склади
Також у Генштабі додали, що вибухи було зафіксовано в районах складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії в Курській області та складу аеродрому "Бутурлинівка" у Воронезькій області. Результати ураження уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати військово-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - наголосило військове командування.
Вибухи в Тамбовській області
Нагадаємо, сьогодні, 11 червня, рано вранці в місті Котовськ Тамбовської області місцеві жителі почули вибухи. Росіяни скаржилися на атаку дронів.
Водночас у мережі з'явилася інформація, що метою атаки є "Тамбовський пороховий завод".
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