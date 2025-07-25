У Тамбовській області РФ дим: невідомі дрони могли атакувати пороховий завод

У Тамбовській області РФ, в ніч на 25 липня, було чути звуки вибухів. Росіяни скаржилися на невідомі дронів, які ймовірно, атакували пороховий завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Офііційних коментарів щодо наслідків поки не було.

Далі місцеві жителі почали повідомляти, що після нібито ударів, в районі об'єкта почався дим. Відповідні кадри з'явилися у мережі.

Зокрема, низка каналів стверджували, що невідомі дрони завдали ударів по пороховому заводу в Котовську.

Обстріли порохового заводу

Зазначимо, що Тамбовський пороховий завод є одним з найбільших підприємств РФ, яке виробляє боєприпаси та порохи. Цей об'єкт вже не один раз був ціллю для українських дронів.

Наприклад, атака ГУР на завод у Котовську була в листопаді 2023 року. Крім того, було кілька нальотів у 2024 році.

Остання атака на цей об'єкт була минулого місяця - 11 червня. Тоді в Генштабі поінформували, що після ураження на заводі виникла пожежа.

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