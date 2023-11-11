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ГУР влаштувало "бавовну" на заводах в Росії, - джерела

Субота 11 листопада 2023 10:38
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ГУР влаштувало "бавовну" на заводах в Росії, - джерела Фото: ГУР влаштувало "бавовну" на заводах в Росії (armyinform-com-ua)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Українські розвідки можуть бути причетні до нічних вибухів на заводах Росії. Мова йде про вибухи на Котовському пороховому заводі в Тамбові та Конструкторському бюро машинобудування у місті Коломна Московської області.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в секторі безпеки та оборони України.

За даними РБК-Україна, за операціями стояли бійці Головного управління розвідки Міноборони. Офіційно у розвідці не коментують.

Що відомо про вибухи

У ніч на 11 листопада на Котовському пороховому заводі у Тамбовській області РФ пролунали вибухи. Після цього там спалахнула пожежа.

Російські ЗМІ повідомляли, що площа пожежі становила близько 300 квадратних метрів, її гасили не менше півтори години. На опублікованих у мережі кадрах помітно, що пожежа була потужною, її було видно з різних районів міста.

Також ввечері 10 листопада у місті Коломна Московської області Росії пролунали вибухи. У мережі повідомили про нібито атаку дронів та роботу ППО.

Пізніше стало відомо, що вибух пролунав у районі Конструкторського бюро машинобудування, на якому розробляються міномети, протитанкові безвідкатні гармати Б-10 та Б-11, переносні зенітно-ракетні комплекси "Игла" та "Стрела". Також там виробляють протитанкові ракетні комплекси "Шмель", "Малютка", оперативно-тактичні ракетні комплекси "Ока", "Точка-У" та різні варіації "Іскандер".

Інші операції ГУР

Нагадаємо, вчора стало відомо, що розвідники ГУР провели успішну спецоперацію у Криму. У селищі Чорноморське були уражені два десантні катери проекту 11770, втрати в особовому складу росіян уточнюються.

ГУР підтвердило, що 10 листопада була проведена операції з використанням надводних дронів. Один корабель старішого проєкту 1176 "Акула", інший новіший - проєкту 11770 "Серна" пішли на дно.

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Російська Федерація вибухи ГУР Главное управление разведки
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