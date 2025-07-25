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Влияет на "Грады" и "Смерчи": ЦПД объяснило важность подвергшегося атаке завода РФ в Котовске

Фото иллюстративное: атака на пороховой завод в Котовске (t.me mchs_official)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 25 июля дроны поразили два важных объекта военно-промышленного комплекса РФ. Среди них - пороховой завод в Котовске Тамбовской области, который является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии РФ.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрея Коваленко.

По его словам, Невинномысский азотный завод в Ставропольском крае производит химическое сырье для взрывчатки - в частности, азотную кислоту и аммиачную селитру. Это один из ключевых поставщиков компонентов для производства артиллерийских снарядов, авиабомб и реактивных систем залпового огня.

Что касается Котовского порохового завода, то он, по словам главы ЦПД, является одним из старейших и важнейших предприятий оборонного сектора РФ.

Его продукция - это широкий спектр порохов для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, а также авиационных и ракетных систем.

"Продукцию используют десятки оборонных предприятий. Фактически, без Котовска не стреляет ни "Град", ни "Смерч", - пояснил Коваленко.

 

Атака на пороховой завод в Котовске

Напомним, в Тамбовской области РФ, в ночь на 25 июля, были слышны звуки взрывов. Россияне жаловались на неизвестные дронов, которые вероятно, атаковали пороховой завод.

В частности, ряд каналов утверждали, что неизвестные дроны нанесли удары по пороховому заводу в Котовске.

Далее местные жители начали сообщать, что после якобы ударов, в районе объекта начался дым.

Тамбовский пороховой завод уже не впервые становится целью дронов. Предыдущий удар состоялся 11 июня - тогда местные жители насчитали по меньшей мере десять взрывов. В результате завод временно приостановил работу.

Также атака ГУР на завод в Котовске была в ноябре 2023 года. Кроме того, было несколько налетов в 2024 году.

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