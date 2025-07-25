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Впливає на "Гради" й "Смерчі": ЦПД пояснило важливість заводу РФ у Котовську, що зазнав атаки

П'ятниця 25 липня 2025 10:31
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Впливає на "Гради" й "Смерчі": ЦПД пояснило важливість заводу РФ у Котовську, що зазнав атаки Фото ілюстративне: атака на пороховий завод у Котовську(t.me mchs_official)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 25 липня дрони вразили два важливі об’єкти військово-промислового комплексу РФ. Серед них - пороховий завод у Котовську Тамбовської області, який є одним з основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрія Коваленка.

За його словами, Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї виробляє хімічну сировину для вибухівки - зокрема, азотну кислоту й аміачну селітру. Це один із ключових постачальників компонентів для виробництва артилерійських снарядів, авіабомб та реактивних систем залпового вогню.

Що ж до Котовського порохового заводу, то він, за словами очільника ЦПД, є одним із найстаріших і найважливіших підприємств оборонного сектору РФ.

Його продукція - це широкий спектр порохів для стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ, а також авіаційних і ракетних систем.

"Продукцію використовують десятки оборонних підприємств. Фактично, без Котовська не стріляє ні "Град", ні "Смерч", - пояснив Коваленко.

Атака на пороховий завод у Котовську

Нагадаємо, у Тамбовській області РФ, в ніч на 25 липня, було чути звуки вибухів. Росіяни скаржилися на невідомі дронів, які ймовірно, атакували пороховий завод.

Зокрема, низка каналів стверджували, що невідомі дрони завдали ударів по пороховому заводу в Котовську.

Далі місцеві жителі почали повідомляти, що після нібито ударів, в районі об'єкта почався дим.

Тамбовський пороховий завод уже не вперше стає ціллю дронів. Попередній удар відбувся 11 червня - тоді місцеві жителі нарахували щонайменше десять вибухів. У результаті завод тимчасово призупинив роботу.

Також атака ГУР на завод у Котовську була в листопаді 2023 року. Крім того, було кілька нальотів у 2024 році.

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