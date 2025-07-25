Влияет на "Грады" и "Смерчи": ЦПД объяснило важность подвергшегося атаке завода РФ в Котовске

В ночь на 25 июля дроны поразили два важных объекта военно-промышленного комплекса РФ. Среди них - пороховой завод в Котовске Тамбовской области, который является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии РФ.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрея Коваленко .

По его словам, Невинномысский азотный завод в Ставропольском крае производит химическое сырье для взрывчатки - в частности, азотную кислоту и аммиачную селитру. Это один из ключевых поставщиков компонентов для производства артиллерийских снарядов, авиабомб и реактивных систем залпового огня.

Что касается Котовского порохового завода, то он, по словам главы ЦПД, является одним из старейших и важнейших предприятий оборонного сектора РФ.

Его продукция - это широкий спектр порохов для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, а также авиационных и ракетных систем.

"Продукцию используют десятки оборонных предприятий. Фактически, без Котовска не стреляет ни "Град", ни "Смерч", - пояснил Коваленко.