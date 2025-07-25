ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Влияет на "Грады" и "Смерчи": ЦПД объяснило важность подвергшегося атаке завода РФ в Котовске

Пятница 25 июля 2025 10:31
UA EN RU
Влияет на "Грады" и "Смерчи": ЦПД объяснило важность подвергшегося атаке завода РФ в Котовске Фото иллюстративное: атака на пороховой завод в Котовске (t.me mchs_official)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 25 июля дроны поразили два важных объекта военно-промышленного комплекса РФ. Среди них - пороховой завод в Котовске Тамбовской области, который является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии РФ.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрея Коваленко.

По его словам, Невинномысский азотный завод в Ставропольском крае производит химическое сырье для взрывчатки - в частности, азотную кислоту и аммиачную селитру. Это один из ключевых поставщиков компонентов для производства артиллерийских снарядов, авиабомб и реактивных систем залпового огня.

Что касается Котовского порохового завода, то он, по словам главы ЦПД, является одним из старейших и важнейших предприятий оборонного сектора РФ.

Его продукция - это широкий спектр порохов для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, а также авиационных и ракетных систем.

"Продукцию используют десятки оборонных предприятий. Фактически, без Котовска не стреляет ни "Град", ни "Смерч", - пояснил Коваленко.

Атака на пороховой завод в Котовске

Напомним, в Тамбовской области РФ, в ночь на 25 июля, были слышны звуки взрывов. Россияне жаловались на неизвестные дронов, которые вероятно, атаковали пороховой завод.

В частности, ряд каналов утверждали, что неизвестные дроны нанесли удары по пороховому заводу в Котовске.

Далее местные жители начали сообщать, что после якобы ударов, в районе объекта начался дым.

Тамбовский пороховой завод уже не впервые становится целью дронов. Предыдущий удар состоялся 11 июня - тогда местные жители насчитали по меньшей мере десять взрывов. В результате завод временно приостановил работу.

Также атака ГУР на завод в Котовске была в ноябре 2023 года. Кроме того, было несколько налетов в 2024 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа
Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте