Впервые за месяц. Трамп планирует выступить на публичном мероприятии

Бывший президент США Дональд Трамп собирается впервые выступить на публичном мероприятии после оставления поста. 28 февраля он планирует посетить консервативную политическую конференцию CPAC в Орландо.

Источники издания отметили, что Трамп посвятит свое выступление будущем Республиканской партии США и консервативного движения.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп не планирует возвращаться в социальную сеть Twitter, если это станет возможным. По его мнению, Twitter стал "очень скучным".

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter не планирует восстанавливать доступ Трампа в социальной сети, даже если он когда-нибудь снова станет президентом США.

17 февраля Дональд Трамп впервые нарушил молчание после ухода с поста главы государства. Так, он выразил сожаление в связи со смертью радиоведущего Раша Лимбо в эфире Fox News.