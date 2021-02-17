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Трамп впервые выступил в СМИ после ухода с поста

Новина українською → США, Среда 17 февраля 2021 23:45
Трамп впервые выступил в СМИ после ухода с поста Фото: Дональд Трамп (фото: Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Экс-президент США Дональд Трамп впервые нарушил молчание после ухода с поста главы государства. Так, он выразил соболезнования в связи со смертью радиоведущего Раша Лимбо в эфире Fox News.

Об этом сообщает The Hill.

В частности, Трамп назвал Лимбо легендой.

"Вокруг не так много легенд, но он - легенда. <...> Он очень сильно любил эту страну. Он очень сильно любил людей этой страны", - сказал Трамп. Он добавил, что разговаривал с радиоведущим три-четыре дня назад.

Раш Лимбо умер в возрасте 70 лет после борьбы с раком легких. Он был одной из самых влиятельных медиафигур в США. Дональд Трамп в 2020 году наградил ведущего Президентской медалью свободы.

Напомним, инаугурация Байдена состоялась в Вашингтоне 20 января.

Отметим, что Дональд Трамп - 45-й президент США. Он занял пост главы государства 20 января 2017 года. Осенью 2020 года он проиграл президентские выборы демократу Джо Байдену.

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