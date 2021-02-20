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Трамп не будет возвращаться в Twitter: он уже не тот, стало очень скучно

Новина українською → Вашингтон, Суббота 20 февраля 2021 16:49
Трамп не будет возвращаться в Twitter: он уже не тот, стало очень скучно Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Бывший президент США Дональд Трамп не планирует возвращаться в социальную сеть Twitter, если это станет возможным. По его мнению, Twitter стал "слишком скучным".

Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax, переедет huffpost.com.

В частности, Трамп в очередной раз раскритиковал вечный бан в Twitter.

"Если вы посмотрите на то, что происходит с Twitter, - я считаю, что он стал очень скучным, и миллионы людей покидают его. Они уходят, потому что он уже не тот, и мне это понятно", - заявил он.

Он также добавил, что не хочет возвращаться в Twitter, как и его сторонники. В то же время он посетовал, что в Twitter у него было 89 млн подписчиков и еще несколько миллионов в Facebook, который также заблокировал его на неопределенный срок.

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter не планирует восстанавливать доступ Трампа к социальной сети, даже если он когда-нибудь снова станет президентом США.

Twitter заблокировал его аккаунт 9 января 2021 года через несколько дней после штурма Капитолия его сторонниками. В американском политикуме считают, что именно его заявления в социальных сетях спровоцировали беспорядки.

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