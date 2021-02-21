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Вперше за понад місяць. Трамп планує виступити на публічному заході

Новость на русском → США, Неділя 21 лютого 2021 06:14
Вперше за понад місяць. Трамп планує виступити на публічному заході Фото: Дональд Трамп (instagram.com/realdonaldtrump)
Автор: Даша Харченко

Колишній президент США Дональд Трамп збирається вперше виступити на публічному заході після залишення поста. 28 лютого він планує відвідати консервативну політичну конференцію CPAC у Орландо.

Про це повідомляє The Hill.

Джерела видання зазначили, що Трамп присвятить свій виступ майбутньому Республіканської партії США та консервативного руху.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп не планує повертатися в соціальну мережу Twitter, якщо це стане можливим. На його думку, Twitter став "дуже нудним". Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Twitter не планує відновлювати доступ Трампа до соціальної мережі, навіть якщо він коли-небудь знову стане президентом США.

17 лютого Дональд Трамп вперше порушив мовчання після відходу з поста глави держави. Так, він висловив співчуття у зв'язку зі смертю радіоведучого Раша Лімбо в ефірі Fox News.

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