Трамп навсегда остался без Twitter. Соцсеть не планирует снимать блокировку

Компания Twitter не планирует восстанавливать доступ 45-го президента США Дональда Трампа к социальной сети. Аккаунт Трампа не восстановят, даже если он когда-нибудь снова станет президентом США.

Об этом сказал финансовый директор Twitter Нед Сигал в интервью CNBC .

Как пояснил Сигал, блокирование аккаунта в соцсети Twitter не предусматривает его восстановления.

"Когда вас удаляют с платформы, вы удаляетесь с платформы. Наша политика направлена ​​на то, чтобы люди не подстрекали к насилию", - сказал он.

Напомним, 9 января соцсеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт тогда еще президента США Дональда Трампа. На такой шаг пошли из-за беспорядков в Вашингтоне и вторжения в Капитолий сторонников Трампа. Считают, что именно заявления Трампа в соцсетях спровоцировали беспорядки.