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Впервые в истории золотую медаль Олимпиады получила спортсменка из Бермудских островов

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Токио, Вторник 27 июля 2021 05:08
Впервые в истории золотую медаль Олимпиады получила спортсменка из Бермудских островов Фото: триатлонистка из Бермудских островов Флора Даффи (Twitter Tokyo2020)
Автор: РБК-Украина

Впервые в истории золотую медаль Олимпиады получила спортсменка из Бермудских островов. Триатлонистка Флора Даффи одолела дистанцию за 1:55:36.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Tokyo2020.

Британка Джорджия Тейлор-Браун взяла серебрянную медаль, а американка Кэти Заферес - бронзовую.

Это второе в истории Олимпийских игр участие Бермуд. На Олимпийских играх ы 1976 году в Монреале.боксер в тяжелом весе Кларенс Хилл завоевал бронзовую медаль.

Напомним, что первые в истории Олимпиады соревнования по скейтбордингу выиграла 13-летняя японка.

Также украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады-2020 за день до старта.

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