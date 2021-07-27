Впервые в истории золотую медаль Олимпиады получила спортсменка из Бермудских островов
Фото: триатлонистка из Бермудских островов Флора Даффи (Twitter Tokyo2020)
Впервые в истории золотую медаль Олимпиады получила спортсменка из Бермудских островов. Триатлонистка Флора Даффи одолела дистанцию за 1:55:36.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Tokyo2020.
Британка Джорджия Тейлор-Браун взяла серебрянную медаль, а американка Кэти Заферес - бронзовую.
Это второе в истории Олимпийских игр участие Бермуд. На Олимпийских играх ы 1976 году в Монреале.боксер в тяжелом весе Кларенс Хилл завоевал бронзовую медаль.