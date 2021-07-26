Первые в истории Олимпиады соревнования по скейбордингу выиграла 13-летняя японка

13-летняя жительница Японии Момиджи Нисия завоевала золото во время соревнований по уличному скейтбордингу среди женщин, в рамках Олимпийских игр. Среди мужчин - первое место также досталось японцу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Сейчас известно, что второе место досталось ровеснице победительницы - 13-летней бразильянке Раясси Лил, а 16-летняя японка Фуни Накаяси получила бронзу. Учитывая средний возраст победителей по уличному скейтбордингу среди женщин - это самая молодая команда в истории Олимпийских игр.

Стоит отметить, что Момиджи Нисия старше самой молодой победительницы в соревнований Марджори Гестринг (одержала победу в соревнованиях по прыжкам с трамплина в Берлине 1936 года) лишь на 63 дня.

В частности, в соревнованиях по уличному скейтбордингу среди мужчин, первое место занял также японец - Юто Хоригоме.

Заметим, что скейтбординг является одним из новых видов спорта, которые добавили в Олимпийские игры в Токио. К списку также можно отнести: