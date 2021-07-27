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Вперше в історії золоту медаль Олімпіади отримала спортсменка з Бермудських островів

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Токіо, Вівторок 27 липня 2021 05:08
Вперше в історії золоту медаль Олімпіади отримала спортсменка з Бермудських островів Фото: триатлоністка з Бермудських островів Флора Даффі (Twitter Tokyo2020)
Автор: РБК-Україна

Вперше в історії золоту медаль Олімпіади отримала спортсменка з Бермудських островів. Триатлоністка Флора Даффі здолала дистанцію за 1:55:36.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Tokyo2020.

Британка Джорджія Тейлор-Браун взяла срібну медаль, а американка Кеті Заферес - бронзову.

Це друга в історії Олімпійських ігор участь Бермуд. На Олімпійських іграх и 1976 році в Монреалі.боксер у важкій вазі Кларенс Хілл завоював бронзову медаль.

Нагадаємо, що перші в історії Олімпіади змагання з скейтбордингу виграла 13-річна японка.

Також українську триатлоністку відсторонили від Олімпіади - 2020 за день до старту.

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