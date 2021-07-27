Вперше в історії золоту медаль Олімпіади отримала спортсменка з Бермудських островів
Фото: триатлоністка з Бермудських островів Флора Даффі (Twitter Tokyo2020)
Вперше в історії золоту медаль Олімпіади отримала спортсменка з Бермудських островів. Триатлоністка Флора Даффі здолала дистанцію за 1:55:36.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Tokyo2020.
Британка Джорджія Тейлор-Браун взяла срібну медаль, а американка Кеті Заферес - бронзову.
Це друга в історії Олімпійських ігор участь Бермуд. На Олімпійських іграх и 1976 році в Монреалі.боксер у важкій вазі Кларенс Хілл завоював бронзову медаль.