Вперше в історії: одразу дві українки здобули медалі у змаганнях з лижної акробатики

Вперше в історії, одразу дві українські спортсменки здобули медалі зі змагань з лижної акробатики. Нагородами відзначились Анастасія Новосад та Ольга Полюк.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.

"Для обох це перші нагороди в особистих змаганнях на Кубку світу", - пише пресслужба НОК.

В рамках Кубка світу з лижної акробатики:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, в рамках юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду, українці здобули дві золоті медалі.

Також 6 грудня юні спортсмени з України Олексій Середа та Ксенія Байло відзначились золотом на чемпіонаті світу зі стрибків у воду.