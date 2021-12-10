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Вперше в історії: одразу дві українки здобули медалі у змаганнях з лижної акробатики

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П'ятниця 10 грудня 2021 17:59
Вперше в історії: одразу дві українки здобули медалі у змаганнях з лижної акробатики Фото: одразу дві українки здобули медалі у змаганнях з лижної акробатики ()
Автор: Сергій Пишкін

Вперше в історії, одразу дві українські спортсменки здобули медалі зі змагань з лижної акробатики. Нагородами відзначились Анастасія Новосад та Ольга Полюк.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.

В рамках Кубка світу з лижної акробатики:

  • Анастасія Новосад здобула золото;
  • Ольга Полюк - бронзу.

"Для обох це перші нагороди в особистих змаганнях на Кубку світу", - пише пресслужба НОК.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, в рамках юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду, українці здобули дві золоті медалі.

Також 6 грудня юні спортсмени з України Олексій Середа та Ксенія Байло відзначились золотом на чемпіонаті світу зі стрибків у воду.

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