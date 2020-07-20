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"Золотой мяч" не будет вручен впервые с момента основания награды

Понедельник 20 июля 2020 16:21
"Золотой мяч" не будет вручен впервые с момента основания награды
Фото: награда "Золотой мяч" (twitter.com/francefootball)
Автор: Вера Олейник

France Football отменил церемонию из-за коронавируса

Издание France Football решило не определять обладателя награды "Золотой мяч" в 2020 году, вручаемой лучшему футболисту года в Европе. Организаторы отменили церемонию вручения премии из-за коронавируса.

Об этом сообщается на сайте журнала, который является организатором премии.

Из-за пандемии нынешний сезон нельзя оценивать, как предыдущие, поскольку не во всех странах чемпионаты были возобновлены. Таким образом, при выборе победителя будет упущена объективность.

"Мы не хотим при вручении награды указывать, что она была вручена в чрезвычайных обстоятельствах и в условиях кризиса, который был вызван коронавирусом", - говорится в заявлении France Football.

"Золотой мяч" не будет вручен впервые за всю свою историю, которая началась в 1956 году.

Напомним, в прошлом году обладателем награды в шестой раз стал нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси.

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду является пятикратным победителем награды. Он намерен опередить Месси по количеству "Золотых мячей".

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