Месси получил шестой Золотой мяч в карьере

Фото: Лионель Месси (twitter.com/LaLigaEN)

Он обошел Криштиану Роналду по количеству трофеев

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча 2019 года. Торжественная церемония вручения награды состоялась в парижском театре де Шателе.

Эта награда стала для него шестой. Ранее Месси завоевывал трофей в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

По количеству Золотых мячей аргентинец вышел на первое место, обойдя форварда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Can you believe this?! Six #ballondor for Lionel Messi How much more to come? pic.twitter.com/Rvse0XLWNh — #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

Предыдущим обладателем награды стал полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич. Он прервал 10-летнюю гегемонию Месси и Роналду. В нынешнем году Модрич не был номинирован на престижную награду.

В 2019 году Месси вместе с "Барселоной" выиграл чемпионат Испании, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил будущем победителю "Ливерпулю". В составе сборной Аргентины он завоевал бронзу Кубка Америки. Также Месси был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.

Ранее Роналду заявлял о намерении опередить Месси по количеству Золотых мячей.