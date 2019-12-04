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Роналду намерен догнать Месси по количеству Золотых мячей

Новости » Спорт     04.12.2019 - 15:32
Роналду намерен догнать Месси по количеству Золотых мячей
Фото: Месси и Роналду (uefa.com)

По его словам, соперничество за награду только начинается

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не собирается сдаваться и намерен догнать форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси по количеству Золотых мячей. Португальца цитирует El Chiringuito.

В этом году аргентинец получил шестую награду в карьере, а в активе Роналду их пять.

"Кончилось ли соперничество между Роналду и Месси? Оно только начинается!", - сказал Роналду.

Ранее португалец уже заявлял о намерении опередить Месси по количеству Золотых мячей.

Сам Месси также высказался о важности шестого трофея.

"С одной стороны, мне нравилось, что я единственный, у кого пять подобных наград. Когда Криштиану сравнялся со мной, я признаю, что это немного больно, я больше не был один на вершине. Но в те года Криштиану заслужил свои Золотые мячи, и я не мог сделать больше".

"Я понимаю, почему Роналду не выиграл в этом году. Никто из нас не достиг цели выиграть Лигу чемпионов, а это соревнование дает больше возможностей для получения Золотого мяча, - цитирует Месси Marca.

Напомним, Роналду надеется выиграть с "Ювентусом" Лигу чемпионов в этом сезоне.

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