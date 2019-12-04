Роналду намерен догнать Месси по количеству Золотых мячей

Фото: Месси и Роналду (uefa.com)

По его словам, соперничество за награду только начинается

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не собирается сдаваться и намерен догнать форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси по количеству Золотых мячей. Португальца цитирует El Chiringuito.

В этом году аргентинец получил шестую награду в карьере, а в активе Роналду их пять.

"Кончилось ли соперничество между Роналду и Месси? Оно только начинается!", - сказал Роналду.

"¿Si ha ACABADO la RIVALIDAD CRISTIANO-MESSI? ¡Está EMPEZANDO!".



La respuesta de CRISTIANO al más puro estilo CRISTIANO. #ChiringuitoBalónDeOro pic.twitter.com/RrkGUEulc1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 4, 2019

Ранее португалец уже заявлял о намерении опередить Месси по количеству Золотых мячей.

Сам Месси также высказался о важности шестого трофея.

"С одной стороны, мне нравилось, что я единственный, у кого пять подобных наград. Когда Криштиану сравнялся со мной, я признаю, что это немного больно, я больше не был один на вершине. Но в те года Криштиану заслужил свои Золотые мячи, и я не мог сделать больше".

"Я понимаю, почему Роналду не выиграл в этом году. Никто из нас не достиг цели выиграть Лигу чемпионов, а это соревнование дает больше возможностей для получения Золотого мяча, - цитирует Месси Marca.

Messi: "Cuando Cristiano me empató a Balones de Oro, me dolió un poco" https://t.co/PDeBcxj2kE — MARCA (@marca) December 3, 2019

Напомним, Роналду надеется выиграть с "Ювентусом" Лигу чемпионов в этом сезоне.