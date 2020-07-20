"Золотий м'яч" не буде вручений вперше з моменту заснування нагороди

Фото: нагорода "Золотий м'яч" (twitter.com/francefootball)

France Football скасував церемонію через коронавірус

Видання France Football вирішило не визначати у 2020 році володаря нагороди "Золотий м'яч", яка вручається найкращому футболістові року в Європі. Організатори скасували церемонію вручення премії через коронавірус.

Про це повідомляється на сайті журналу, який є організатором премії.

Через пандемію нинішній сезон не можна оцінювати, як попередні, оскільки не у всіх країнах чемпіонати були відновлені. Таким чином, під час вибору переможця буде упущена об'єктивність.

"Ми не хочемо під час вручення нагороди вказувати, що вона була вручена в надзвичайних обставинах і в умовах кризи, яка була викликана коронавірусом", - мовиться у заяві France Football.

"Золотий м'яч" не буде вручений вперше за всю свою історію, яка почалася в 1956 році.

Нагадаємо, минулого року володарем нагороди в шостий раз став нападник каталонської "Барселони" Ліонель Мессі.

Нападаючий туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду є п'ятикратним переможцем нагороди. Він має намір випередити Мессі за кількістю "Золотих м'ячів".