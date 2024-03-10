Удар по авіазаводу у Таганрозі: з'явились супутникові знімки наслідків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт аналітика Frontelligence Insight.

На кадрах, які були зроблені вдень 9 березня, можна побачити пошкодження одного з ангарів. У тому ж числі помітні сліди підпалу на даху, що свідчить про пожежу. Як пояснює "Мілітарний", атаковані ангари були місцем остаточного складання літаків.

Підприємство використовувалось для ремонту спецлітаків на базі:

Ту-95;

Іл-76.

Фото: з'явились супутникові знімки наслідків удару по авіазаводу у Таганрозі (Frontelligence Insight)

За словами одного з OSINT-експертів, один з літаків А-50 на знімках за 8-9 березня відсутній на території заводу. Водночас він був присутнім 29 лютого. Наразі невідомо куди літак було передислоковано, втім, є вірогідність, що він був пошкоджений у разі переміщення до ангара, який пізніше вразили.

Фото: знімок таганрозького авіаційного заводу за 29 лютого 2024 року (Схеми)

"Треба зазначити, що атака відбулась після того, як глава "Ростех" - Сергій Чемезов, повідомив, що підприємство відновить виробництво літаків цього типу. За його словами, відновлення виробництва відбувається через потребу у цих літаках Повітряно-космічних сил РФ, а також через зацікавленість іноземних країн. Він зазначив, що виробництво обов’язково відновлять, оскільки підприємства мають відповідні потужності для виробництва як радарної станції, так і самих літаків", - додає "Мілітарний".

Атака на російські регіони

У ніч на 9 березня в чотирьох регіонах Росії жалілись на атаку безпілотників:

Ростовській області;

Курській області;

Бєлгородській області;

Волгоградській області.

Міністерство оборони Росії заявило про, нібито, перехоплення й знищення 41 дрону. Як писало Astra, внаслідок нальоту на Таганрог міг постраждати авіаційний завод імені Берієва.

Пізніше губернатор Ростовської області знову скиглив через нову хвилю дронів.