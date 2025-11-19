ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Вперше за понад 12 років. Україна перезапускає ринок держлотерей: нові правила

Україна, Середа 19 листопада 2025 22:16
UA EN RU
Вперше за понад 12 років. Україна перезапускає ринок держлотерей: нові правила Фото: прем’єр-міністр України Юлія Свириденко (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 19 листопада, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує нові правила для операторів лотерей. Понад 12 років ця сфера перебувала у "сірій зоні", що призводило до бюджетних втрат і зловживань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Вона розповіла, що нові правила передбачають:

  • отримання ліцензій під час відкритих конкурсів;
  • ліцензійні платежі кожного року - більше ніж 67 млн грн від трьох операторів;
  • електронну облікову систему для відстеження продажів та виплати виграшів у режимі онлайн;
  • ⁠унікальні QR-коди для кожного білета і термінала для захисту від підробок і підтвердження легальності обладнання.

"Наступний крок - оновлення Закону "Про державні лотереї". Він потребує серйозного вдосконалення, щоб припинити монополію, закрити прогалини в регулюванні та відкрити ринок для міжнародних компаній і інвестицій", - зазначила прем'єрка.

Нові вимоги для грального бізнесу

Нагадаємо, нещодавно Міністерство цифрової трансформації запропонувало обмежити витрати та час на азартні ігри.

Йдеться про те, що в гральних закладах казино та залах гральних автоматів гравцям буде заборонено витрачати понад 20% свого середньомісячного доходу протягом одного дня.

Для азартних ігор в інтернеті, включно з онлайн-казино та онлайн-покером, ліміт буде ще суворішим - не більш як 15% середньомісячного доходу на день.

Раніше Кабінет міністрів України запровадив нові, більш жорсткі вимоги до організаторів азартних ігор. Метою таких заходів є боротьба з лудоманією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія Свириденко
Новини
"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти
"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті