Вперше за понад 12 років. Україна перезапускає ринок держлотерей: нові правила
Сьогодні, 19 листопада, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує нові правила для операторів лотерей. Понад 12 років ця сфера перебувала у "сірій зоні", що призводило до бюджетних втрат і зловживань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.
Вона розповіла, що нові правила передбачають:
- отримання ліцензій під час відкритих конкурсів;
- ліцензійні платежі кожного року - більше ніж 67 млн грн від трьох операторів;
- електронну облікову систему для відстеження продажів та виплати виграшів у режимі онлайн;
- унікальні QR-коди для кожного білета і термінала для захисту від підробок і підтвердження легальності обладнання.
"Наступний крок - оновлення Закону "Про державні лотереї". Він потребує серйозного вдосконалення, щоб припинити монополію, закрити прогалини в регулюванні та відкрити ринок для міжнародних компаній і інвестицій", - зазначила прем'єрка.
Нові вимоги для грального бізнесу
Нагадаємо, нещодавно Міністерство цифрової трансформації запропонувало обмежити витрати та час на азартні ігри.
Йдеться про те, що в гральних закладах казино та залах гральних автоматів гравцям буде заборонено витрачати понад 20% свого середньомісячного доходу протягом одного дня.
Для азартних ігор в інтернеті, включно з онлайн-казино та онлайн-покером, ліміт буде ще суворішим - не більш як 15% середньомісячного доходу на день.
Раніше Кабінет міністрів України запровадив нові, більш жорсткі вимоги до організаторів азартних ігор. Метою таких заходів є боротьба з лудоманією.