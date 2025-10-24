ua en ru
Витрати й час на азартні ігри в Україні можуть обмежити: які ліміти пропонують у Мінцифри

П'ятниця 24 жовтня 2025 16:40
UA EN RU
Витрати й час на азартні ігри в Україні можуть обмежити: які ліміти пропонують у Мінцифри Мінцифри пропонує обмежити українцям витрати й час на азартні ігри (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Міністерство цифрової трансформації пропонує встановити ліміти (обмеження) на витрати українців на азартні ігри, а також на ігровий час - як у гральних закладах, так і в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.

Про які зміни для українців йдеться

У четвер, 23 жовтня, Міністерство цифрової трансформації оприлюднило проекту наказу "Про встановлення лімітів витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі" (відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики).

Українцям пояснили, що проект наказу було розроблено на виконання пункту 9 частини 1 статті 7, абзацу 2 частини 9 статті 18 закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", з метою встановлення лімітів:

  • витрат гравця на азартну гру;
  • часу участі гравця в азартній грі.

Уточнюється, що громадське обговорення документа триває до 07 листопада 2025 року.

Надсилати свої зауваження та пропозиції до проекту наказу українців просять на електронну пошту: gl@thedigital.gov.ua.

"Звіт про результати громадського обговорення буде розміщено на офіційному сайті Міністерства цифрової трансформації України", - уточнили у відомстві.

Що саме може змінитись для гравців

Згідно з пояснювальною запискою, документ пропонує встановити ліміти витрат особи на азартну гру та часу її участі в ній - залежно від виду азартної гри.

Так, у гральних закладах казино та у залах гральних автоматів передбачаються такі ліміти витрат гравця на азартну гру:

  • впродовж доби - не більше 20% середньомісячного доходу гравця, визначеного ним самостійно;
  • впродовж тижня - не більше 30% середньомісячного доходу гравця;
  • впродовж місяця - не більше 50% середньомісячного доходу гравця.

У казино (в мережі Інтернет), у покер (у мережі Інтернет), у букмекерських парі та парі тоталізатора:

  • впродовж доби - не більше 15% середньомісячного доходу;
  • впродовж тижня - не більше 25% середньомісячного доходу;
  • впродовж місяця - не більше 40% середньомісячного доходу.

У розрізі встановлення лімітів часу участі громадян в азартних іграх, передбачається, що у гральних закладах казино та у залах гральних автоматів це буде не більше:

  • впродовж доби - 8 годин;
  • впродовж тижня - 24 годин;
  • впродовж місяця - 36 годин.

Тим часом у казино (в мережі Інтернет), у покер (у мережі Інтернет), у букмекерських парі та парі тоталізатора:

  • впродовж доби - не більше 6 годин;
  • впродовж тижня - не більше 18 годин;
  • впродовж місяця - не більше 27 годин.

Крім того, проектом наказу пропонується встановити, що:

  • ліміти витрат гравця на азартну гру та часу його участі в ній встановлюються гравцем на добу, тиждень, місяць одночасно;
  • зміна встановлених лімітів витрат гравця на азартну гру може бути здійснена не частіше, ніж один раз на місяць;
  • максимальний час безперервної участі людини в азартній грі не може перевищувати 2 години - з обов'язковою перервою у грі тривалістю не менше 15 хвилин;
  • відлік часу участі гравця в азартній грі розпочинається з моменту здійснення гравцем ставки та розраховується з точністю до секунди.

Нагадаємо, у 2020 році Україна легалізувала гральний бізнес, відкривши новий сектор економіки й забезпечивши надходження до бюджету. Відтоді держава видала понад 7,2 тис. ліцензій (хоча більше ніж половину згодом анулювали).

Впродовж 2023-2024 років на ринку залишалися кілька десятків основних ліцензованих операторів (як локальні бренди, так і міжнародні компанії).

При цьому частина ринку й надалі залишалася в тіні та уникала сплати податків.

У травні 2024 Кабінет міністрів вніс зміни до постанови "Деякі питання протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", які заборонили рекламу азартних ігор і букмекерських контор.

На початку 2025 року влада перезавантажила систему держрегулювання азартних ігор.

Зокрема через неефективність і неспроможність розв'язати ключові проблеми було ліквідовано КРАІЛ - Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей.

У лютому формування політики у цій сфері передали до Міністерства цифрової трансформації.

У березні 2025 року в Україні було створене державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу - PlayCity ("ПлейСіті").

Вже в липні в Україні вперше оштрафували великий Telegram-канал за нелегальну рекламу казино.

Тим часом доля незаконних казино (які працюють без ліцензій і не сплачуть до бюджету ані податків, ані інших обов'язкових зборів) досі збільшується.

Читайте також, чому фінансовий моніторинг грального бізнесу в Україні залишається ілюзією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Інтернет Мінцифра Бізнес Казино Букмекер Ігри
