Витрати й час на азартні ігри в Україні можуть обмежити: які ліміти пропонують у Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації пропонує встановити ліміти (обмеження) на витрати українців на азартні ігри, а також на ігровий час - як у гральних закладах, так і в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.

Про які зміни для українців йдеться

У четвер, 23 жовтня, Міністерство цифрової трансформації оприлюднило проекту наказу "Про встановлення лімітів витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі" (відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики).

Українцям пояснили, що проект наказу було розроблено на виконання пункту 9 частини 1 статті 7, абзацу 2 частини 9 статті 18 закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", з метою встановлення лімітів:

витрат гравця на азартну гру;

часу участі гравця в азартній грі.

Уточнюється, що громадське обговорення документа триває до 07 листопада 2025 року.

Надсилати свої зауваження та пропозиції до проекту наказу українців просять на електронну пошту: gl@thedigital.gov.ua.

"Звіт про результати громадського обговорення буде розміщено на офіційному сайті Міністерства цифрової трансформації України", - уточнили у відомстві.

Що саме може змінитись для гравців

Згідно з пояснювальною запискою, документ пропонує встановити ліміти витрат особи на азартну гру та часу її участі в ній - залежно від виду азартної гри.

Так, у гральних закладах казино та у залах гральних автоматів передбачаються такі ліміти витрат гравця на азартну гру:

впродовж доби - не більше 20% середньомісячного доходу гравця, визначеного ним самостійно;

впродовж тижня - не більше 30% середньомісячного доходу гравця;

впродовж місяця - не більше 50% середньомісячного доходу гравця.

У казино (в мережі Інтернет), у покер (у мережі Інтернет), у букмекерських парі та парі тоталізатора:

впродовж доби - не більше 15% середньомісячного доходу;

впродовж тижня - не більше 25% середньомісячного доходу;

впродовж місяця - не більше 40% середньомісячного доходу.

У розрізі встановлення лімітів часу участі громадян в азартних іграх, передбачається, що у гральних закладах казино та у залах гральних автоматів це буде не більше:

впродовж доби - 8 годин;

впродовж тижня - 24 годин;

впродовж місяця - 36 годин.

Тим часом у казино (в мережі Інтернет), у покер (у мережі Інтернет), у букмекерських парі та парі тоталізатора:

впродовж доби - не більше 6 годин;

впродовж тижня - не більше 18 годин;

впродовж місяця - не більше 27 годин.

Крім того, проектом наказу пропонується встановити, що: