Впервые за более чем 12 лет. Украина перезапускает рынок гослотерей: новые правила
Сегодня, 19 ноября, Кабинет министров Украины принял постановление, которое вводит новые правила для операторов лотерей. Более 12 лет эта сфера находилась в "серой зоне", что приводило к бюджетным потерям и злоупотреблениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Она рассказала, что новые правила предусматривают:
- получение лицензий во время открытых конкурсов;
- лицензионные платежи ежегодно - более 67 млн грн от трех операторов;
- электронную учетную систему для отслеживания продаж и выплаты выигрышей в режиме онлайн;
- уникальные QR-коды для каждого билета и терминала для защиты от подделок и подтверждения легальности оборудования.
"Следующий шаг - обновление Закона "О государственных лотереях". Он требует серьезного усовершенствования, чтобы прекратить монополию, закрыть пробелы в регулировании и открыть рынок для международных компаний и инвестиций", - отметила премьер.
Новые требования для игорного бизнеса
Напомним, недавно Министерство цифровой трансформации предложило ограничить расходы и время на азартные игры.
Речь идет о том, что в игорных заведениях казино и залах игровых автоматов игрокам будет запрещено тратить более 20% своего среднемесячного дохода в течение одного дня.
Для азартных игр в интернете, включая онлайн-казино и онлайн-покер, лимит будет еще строже - не более 15% среднемесячного дохода в день.
Ранее Кабинет министров Украины ввел новые, более жесткие требования к организаторам азартных игр. Целью таких мер является борьба с лудоманией.