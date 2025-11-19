Впервые за более чем 12 лет. Украина перезапускает рынок гослотерей: новые правила

Сегодня, 19 ноября, Кабинет министров Украины принял постановление, которое вводит новые правила для операторов лотерей. Более 12 лет эта сфера находилась в "серой зоне", что приводило к бюджетным потерям и злоупотреблениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Следующий шаг - обновление Закона "О государственных лотереях". Он требует серьезного усовершенствования, чтобы прекратить монополию, закрыть пробелы в регулировании и открыть рынок для международных компаний и инвестиций", - отметила премьер.

Она рассказала, что новые правила предусматривают:

Новые требования для игорного бизнеса

Напомним, недавно Министерство цифровой трансформации предложило ограничить расходы и время на азартные игры.

Речь идет о том, что в игорных заведениях казино и залах игровых автоматов игрокам будет запрещено тратить более 20% своего среднемесячного дохода в течение одного дня.

Для азартных игр в интернете, включая онлайн-казино и онлайн-покер, лимит будет еще строже - не более 15% среднемесячного дохода в день.

Ранее Кабинет министров Украины ввел новые, более жесткие требования к организаторам азартных игр. Целью таких мер является борьба с лудоманией.