Життя » Зміни

В Україні посилили вимоги до грального бізнесу: що змінилося

Київ, Четвер 30 жовтня 2025 17:46
В Україні посилили вимоги до грального бізнесу: що змінилося Ілюстративне фото: в Україні встановили нові правила для казино (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Український уряд запровадив нові вимоги до організаторів азартних ігор. Мета таких заходів - боротьба з лудоманією (ігровою залежністю).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

Нова постанова Кабміну передбачає більш жорсткі правила для грального бізнесу.

Тепер організатори азартних ігор зобов'язані:

  • відстежувати поведінку гравця. Якщо помітять ознаки вираженої залежності - гра для цієї людини зупиняється, але виграш виплачується;
  • блокувати доступ до акаунту на вимогу гравця. Після цього поповнення його рахунку та подальша участь у грі стануть неможливими;
  • не допускати гравців до гри без встановлення лімітів часу і витрат, а також контролювати, щоб вони не перевищували певні межі;
  • регулярно нагадувати гравцям в особистих кабінетах, скільки вони вже грають і скільки витратили - з можливістю продовжити або зупинити гру;
  • консультувати з приводу ігрової залежності;
  • інформувати про ризики лудоманії та відповідальну гру в залах і на сайтах.

Також на нормативному рівні було закріплено визначення патологічної та проблемної ігрової поведінки.

"Нові вимоги - це наша відповідь на проблему, яка роками залишалася поза системним регулюванням. Тепер організатор не може просто спостерігати, коли людина втрачає контроль. Він зобов'язаний реагувати, припиняти участь гравця, якщо є ознаки залежності та надати контакти служб, які допоможуть розв'язати проблему", - звернула увагу заступниця міністра цифрової трансформації України Наталія Денікеєва.

Нові вимоги для грального бізнесу

Нагадаємо, про те, що Мінцифри пропонує обмежити витрати та час на азартні ігри, стало відомо минулого тижня.

Зокрема, йдеться про те, що в гральних закладах казино та залах гральних автоматів гравцям буде заборонено витрачати понад 20% свого середньомісячного доходу протягом одного дня.

Для азартних ігор в інтернеті, включно з онлайн-казино та онлайн-покером, ліміт буде ще суворішим - не більш як 15% середньомісячного доходу на день.

