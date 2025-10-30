В Україні посилили вимоги до грального бізнесу: що змінилося

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

"Нові вимоги - це наша відповідь на проблему, яка роками залишалася поза системним регулюванням. Тепер організатор не може просто спостерігати, коли людина втрачає контроль. Він зобов'язаний реагувати, припиняти участь гравця, якщо є ознаки залежності та надати контакти служб, які допоможуть розв'язати проблему", - звернула увагу заступниця міністра цифрової трансформації України Наталія Денікеєва.

Також на нормативному рівні було закріплено визначення патологічної та проблемної ігрової поведінки.

Нові вимоги для грального бізнесу

Нагадаємо, про те, що Мінцифри пропонує обмежити витрати та час на азартні ігри, стало відомо минулого тижня.

Зокрема, йдеться про те, що в гральних закладах казино та залах гральних автоматів гравцям буде заборонено витрачати понад 20% свого середньомісячного доходу протягом одного дня.

Для азартних ігор в інтернеті, включно з онлайн-казино та онлайн-покером, ліміт буде ще суворішим - не більш як 15% середньомісячного доходу на день.