Вперше після Brexit: Британія стала членом великої економічної організації

Уряд Британії підписав угоду про приєднання до Індо-Тихоокеанського блоку — угоди про Транстихоокеанське партнерство. Для Лондона це найбільша торговельна угода від часів Brexit.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Міністр у справах бізнесу та торгівлі підписала протокол про приєднання до блоку у Новій Зеландії у неділю.

Цей торговий блок було засновано у 2018 році. До нього входять Австралія, Бруней, Канада, Чилі, Японія, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Сінгапур та В'єтнам. Британія стала першою європейською країною, яка приєдналася до регіонального торговельного блоку. Приєднання до угоди дозволить збільшити торгівлю зі станами-учасниками шляхом зниження імпортних тарифів.

Повідомляється, що угода принесе Британії мільярди фунтів стерлінгів додаткового прибутку від торгівлі, а також відкриє доступ до ринку з населенням понад 500 млн. людей.

Переговори про вступ Британії до цього торговельного блоку тривали два роки. Договір остаточно набуде чинності у другій половині 2024 року – після цього Британія стане членом із правом голосу.

Британія та Brexit

2016 року відбувся референдум про вихід Британії з Євросоюзу. Членство в ЄС було зупинено опівночі із 31 січня на 1 лютого 2020 року. При цьому до кінця 2020 року країна залишалася частиною єдиного економічного простору.

Через роки Британія задумалася про нормалізацію економічних відносин з ЄС. Так, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у приватному порядку попросив чиновників та офіційних осіб розробити плани поновлення відносин Великобританії з Європейським союзом.

Відомо, що британський уряд обмірковував економічні зв'язки з Євросоюзом у швейцарському стилі, які допоможуть налагодити "безперешкодну" торгівлю з країнами ЄС уперше після Brexit.