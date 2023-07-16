Впервые после Brexit: Британия стала членом крупной экономической организации
Правительство Британии подписало соглашение о присоединении к Индо-Тихоокеанскому блоку —соглашению о Транстихоокеанском партнерстве. Для Лондона это крупнейшая торговая сделка со времен Brexit.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Министр по делам бизнеса и торговли подписала протокол о присоединении к блоку в Новой Зеландии в воскресенье.
Этот торговый блок был основан в 2018 году. В него входят Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам. Великобритания стала первой европейской страной, которая присоединилась к региональному торговому блоку. Присоединение к соглашению позволит увеличить торговлю со станами-участниками путем снижения импортных тарифов.
Сообщается, что соглашение принесет Британии миллиарды фунтов стерлингов дополнительной прибыли от торговли, а также откроет доступ к рынку с населением более 500 млн человек.
Переговоры о вступлении Британии в этот торговый блок длились два года. Договор окончательно вступит в силу во второй половине 2024 года — после этого Британия станет членом с правом голоса.
Британия и Brexit
В 2016 году состоялся референдум о выходе Британии из Евросоюза. Членство в ЕС было остановлено в полночь с 31 января на 1 февраля 2020 года. При этом, до конца 2020 года страна оставалась частью единого экономического пространства.
Спустя годы, Британия задумалась о нормализации экономических отношений с ЕС. Так, премьер-министр Британии Риши Сунак в частном порядке попросил чиновников и официальных лиц разработать планы возобновления отношений Великобритании с Европейским союзом.
Известно, что британское правительство обдумывало экономические связи с Евросоюзом в швейцарском стиле, которые помогут наладить "беспрепятственную" торговлю со странами ЕС впервые после Brexit.
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