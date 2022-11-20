Британія вперше після Brexit шукає шляхи налагодження торговельних відносин з ЄС

Британський уряд обмірковує економічні зв’язки з Євросоюзом у швейцарському стилі, що допоможуть налагодити "безперешкодну" торгівлю з країнами ЄС вперше після Brexit.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times .

Уряд нового прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака шукає шляхи усунення торговельних бар’єрів країни з ЄС, у тому числі у так званому швейцарському стилі. При цьому вони не зважають на те, що вже такі спроби потенційно можуть викликати гнів у багатьох представників правого крила Консервативної партії.

"Адміністрація Ріші Сунака має намір відмовитися від підходу, прийнятого Борисом Джонсоном, та усунути переважну більшість торговельних бар’єрів з блоком", - заявив канцлер казначейства Британії Джеремі Хант.

У приватному порядку високопоставлені урядові джерела припустили, що для здійснення вільної торгівлі потрібно перейти до відносин у швейцарському стилі протягом наступного десятиліття. Однак вони наполягають, що це не пошириться на повернення свободи пересування.

Проте ревний противник торговельних та інших преференцій лорд Фрост разом з колишнім прем’єр-міністр Борисом Джонсоном виключили такий підхід.

"Будь-який підхід, який вимагає від Сполученого Королівства узгодження з правилами ЄС, щоб отримати торговельні переваги, чи то в рамках швейцарського підходу, чи будь-якого іншого, був би цілком неприйнятним", - приводить Times слова лорда Фроста у п’ятницю, 18 листопада.