Британія вперше після Brexit шукає шляхи налагодження торговельних відносин з ЄС
Британський уряд обмірковує економічні зв’язки з Євросоюзом у швейцарському стилі, що допоможуть налагодити "безперешкодну" торгівлю з країнами ЄС вперше після Brexit.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times.
Уряд нового прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака шукає шляхи усунення торговельних бар’єрів країни з ЄС, у тому числі у так званому швейцарському стилі. При цьому вони не зважають на те, що вже такі спроби потенційно можуть викликати гнів у багатьох представників правого крила Консервативної партії.
"Адміністрація Ріші Сунака має намір відмовитися від підходу, прийнятого Борисом Джонсоном, та усунути переважну більшість торговельних бар’єрів з блоком", - заявив канцлер казначейства Британії Джеремі Хант.
У приватному порядку високопоставлені урядові джерела припустили, що для здійснення вільної торгівлі потрібно перейти до відносин у швейцарському стилі протягом наступного десятиліття. Однак вони наполягають, що це не пошириться на повернення свободи пересування.
Проте ревний противник торговельних та інших преференцій лорд Фрост разом з колишнім прем’єр-міністр Борисом Джонсоном виключили такий підхід.
"Будь-який підхід, який вимагає від Сполученого Королівства узгодження з правилами ЄС, щоб отримати торговельні переваги, чи то в рамках швейцарського підходу, чи будь-якого іншого, був би цілком неприйнятним", - приводить Times слова лорда Фроста у п’ятницю, 18 листопада.
Нагадаємо, торговельні відносини Швейцарії та ЄС побудовано на низці двосторонніх угод, згідно з якими вимагається більш ліберальне ставлення до міграції з ЄС, ніж була б готова прийняти фракція британської партії, яка виступає за Brexit. Велика Британія почала працювати над новою торговою угодою зі Швейцарією в квітні 2022 року, коли Джонсон ще був прем’єр-міністром.
РБК-Україна раніше повідомляло, що колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон вважає, що Brexit засвідчив: британці люблять свободу так само, як українці, що протистоять російському вторгненню.
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