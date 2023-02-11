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Сунак розробляє плани відновлення зв'язків Британії з ЄС, - Bloomberg

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Британія, Субота 11 лютого 2023 21:57
Сунак розробляє плани відновлення зв'язків Британії з ЄС, - Bloomberg Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у приватному порядку попросив високопосадовців та офіційних осіб розробити плани відновлення відносин Великобританії з Європейським союзом. Це відбувається після багатьох років напруженості через Brexit.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Частково під впливом наслідків російського вторгнення в Україну високопосадовці розробляють пропозиції про те, як Великобританія може більш тісно співпрацювати з країнами ЄС у низці областей політики.

Робота зосереджена на обороні, міграції та так званому економічному управлінні державою, включаючи такі питання, як торгівля, енергетика та міжнародні стандарти.

Чиновники Великобританії сподіваються, що найближчими днями вони зможуть оголосити про вирішення багаторічної суперечки з ЄС щодо торговельних угод для Північної Ірландії після Brexit. І команда Сунака сподівається використати цей прорив як основу для більш всебічного покращення відносин із блоком. Великобританія також незабаром оприлюднить закон про міграцію, який може призвести до конфлікту з Європейською конвенцією з прав людини.

"Зміна стратегії Великобританії щодо Європи не була визнанням того, що Brexit зазнав невдачі", - заявив один із чиновників.

Нагадаємо, що британський уряд, ймовірно, не встигне скасувати всі норми європейського законодавства, присутні у його документах, до кінця 2023 року через великий масштаб роботи.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Британський уряд обмірковує економічні зв’язки з Євросоюзом у швейцарському стилі, що допоможуть налагодити "безперешкодну" торгівлю з країнами ЄС вперше після Brexit.

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