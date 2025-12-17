ua en ru
Вперше з часів Холодної війни Польща відновлює виробництво протипіхотних мін, - Reuters

Польща, Середа 17 грудня 2025 19:07
UA EN RU
Вперше з часів Холодної війни Польща відновлює виробництво протипіхотних мін, - Reuters Ілюстративне фото: кордон Польщі (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Польща вперше з часів Холодної війни відновлює виробництво протипіхотних мін для укріплення східного кордону та посилення оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Йдеться про елемент програми "Східний щит", у межах якої Варшава планує суттєво посилити оборону кордону з Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

Крім того, за словами заступника міністра оборони Польщі Павела Залєвського, у разі надлишкового виробництва можливе постачання союзникам, а саме Україні. Він каже, що безпека Європи та Польщі пов’язана з фронтом Росія-Україна, тому підтримка Києва є пріоритетною.

Згідно оборонної програми "Східний Щит" передбачається укріплення кордону довжиною 800 км.

Польська державна компанія Belma, що вже постачає різні типи мін для армії, планує виготовити 5-6 мільйонів мін різних видів, включно з протипіхотними. Поточне виробництво компанії становить близько 100 тисяч мін на рік, однак у наступному році завод зможе випускати до 1,2 мільйона одиниць.

Аналогічне виробництво в інших країнах

Раніше цього року Литва і Фінляндія також заявили про плани відновити виробництво протипіхотних мін у 2026 році, а Латвія і Естонія залишають Конвенцію Отави 1997 року, яка забороняє такі озброєння, і можуть швидко запустити виробництво у разі потреби.

Зазначимо, що процес виходу Польщі з Конвенції Отави розпочався у серпні 2025 року. Виробництво мін може розпочатися після завершення шестимісячного терміну виходу з договору, тобто з 20 лютого 2026 року.

Україна також оголосила про вихід з конвенції, аби мати змогу захищатися від Росії, яка не підписала цей договір.

Таким чином, Польща приєднується до ширшого регіонального тренду: майже всі європейські країни, що межують з Росією, окрім Норвегії, відмовляються від обмежень Конвенції Отави для посилення власної оборони.

Нагадаємо, США офіційно затвердили для Польщі гарантію нового кредиту на суму 4 мільярди доларів, який має допомогти країні модернізувати свої збройні сили.

До речі, Польща будуватиме укріплення в рамках проєкту "Східний щит" не лише на кордоні з Росією, а й на кордоні з Білоруссю та Україною. Це потрібно для того, щоб було безпечніше на всій довжині східного кордону.

Про початок будівництва ліній укріплень на кордоні з Росією стало відомо 1 листопада . Проект планують завершити до 2028 року.

