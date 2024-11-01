Польща розпочала будівництво лінії укріплень на кордоні з Росією (фото)

Польща розпочала будувати лінії укріплень на кордоні з Росією. Проект планують завершити до 2028 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польща Дональда Туска в X (Twitter).

Як раніше пояснював Туск, "Східний щит" призначений для стримування потенційного агресора. Він назвав проект інвестиціями в безпеку. Польський уряд виділи на нього 10 млрд злотих.

У рамках проекту Польща планує збудувати укріплення та паркани вздовж 400 кілометрів кордону з Білоруссю та Росією, викопати 800 кілометрів ровів, обладнати мінні поля, встановити протитанкові їжаки тощо. Будівництво планують завершити до 2028 року.

Кілька днів тому міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камш також оголосив про початок будівництва.

Фото: Польща розпочала будівництво укріплень на кордоні з РФ (x.com/donaldtusk)

Йдеться про проект під назвою "Східний щит".

Конфлікт між Польщею та Білоруссю

Конфлікт Польщі та Білорусі триває протягом декількох років. Спусковим гачком була міграційна криза на кордоні, коли Білорусь направила незаконних мігрантів до польського кордону.

Конфлікт загострився на початку повномасштабної війни в Україні. Раніше Польща заявила про укріплення кордоні з Білоруссю. Також Варшава посилила перевірки на кордоні і проводила військові навчання.

Раніше Польща та країни Балтії запропонували ЄС побудувати на кордоні з Росією і Білоруссю 700-кілометрову лінію оборони.

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