Польща будуватиме "Східний щит" ще й на кордоні з Україною, - Туск

Польща будуватиме укріплення в рамках проєкту "Східний щит" не лише на кордоні з Росією, а й на кордоні з Білоруссю та Україною. Це потрібно для того, щоб було безпечніше на всій довжині східного кордону.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio .

Як пише видання, у суботу польський прем'єр відвідав першу завершену ділянку фортифікаційної системи, яка будується вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

Під час брифінгу біля населеного пункту Домбрівка (Вармінсько-Мазурське воєводство) Туск наголосив, що чим краще охороняється польський кордон, тим менший він доступний для тих, хто має погані наміри. Зокрема, завдяки інвестиціям Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть безпечнішими.

"Все, що ми робимо тут, а також робитимемо це на кордоні з Білоруссю та Україною, спрямоване на те, щоб стримати й збентежити можливого агресора, тож це справді інвестиція у мир. Ми витратимо на це мільярди злотих, але зараз уся Європа спостерігає з великим задоволенням і за потреби підтримає ці інвестиції та нашу діяльність", - зазначив Туск.

Також глава польського уряду запевнив, що країни, які входять до Балтійського регіону, співпрацюватимуть з Польщею, щоб ця інфраструктура була ефективною не лише на польських ділянках, а й на всій протяжності кордону. Насамперед, з РФ та Білоруссю.

"Наша діяльність стосуватиметься і забезпечення безпеки кордону з Україною - з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки відчували себе безпечніше на всій протяжності східного кордону", - додав Туск.