Впервые со времен Холодной войны Польша возобновляет производство противопехотных мин, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Речь идет об элементе программы "Восточный щит", в рамках которой Варшава планирует существенно усилить оборону границы с Беларусью и Калининградской областью России.

Кроме того, по словам заместителя министра обороны Польши Павела Залевского, в случае избыточного производства возможны поставки союзникам, а именно Украине. Он говорит, что безопасность Европы и Польши связана с фронтом Россия-Украина, поэтому поддержка Киева является приоритетной.

Согласно оборонной программы "Восточный Щит" предусматривается укрепление границы длиной 800 км.

Польская государственная компания Belma, которая уже поставляет различные типы мин для армии, планирует изготовить 5-6 миллионов мин различных видов, включая противопехотные. Текущее производство компании составляет около 100 тысяч мин в год, однако в следующем году завод сможет выпускать до 1,2 миллиона единиц.

Аналогичное производство в других странах

Ранее в этом году Литва и Финляндия также заявили о планах возобновить производство противопехотных мин в 2026 году, а Латвия и Эстония оставляют Конвенцию Отавы 1997 года, которая запрещает такие вооружения, и могут быстро запустить производство в случае необходимости.

Отметим, что процесс выхода Польши из Конвенции Отавы начался в августе 2025 года. Производство мин может начаться после завершения шестимесячного срока выхода из договора, то есть с 20 февраля 2026 года.

Украина также объявила о выходе из конвенции, чтобы иметь возможность защищаться от России, которая не подписала этот договор.

Таким образом, Польша присоединяется к более широкому региональному тренду: почти все европейские страны, граничащие с Россией, кроме Норвегии, отказываются от ограничений Конвенции Отавы для усиления собственной обороны.