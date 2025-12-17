Впервые со времен Холодной войны Польша возобновляет производство противопехотных мин, - Reuters
Польша впервые со времен Холодной войны возобновляет производство противопехотных мин для укрепления восточной границы и усиления обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Речь идет об элементе программы "Восточный щит", в рамках которой Варшава планирует существенно усилить оборону границы с Беларусью и Калининградской областью России.
Кроме того, по словам заместителя министра обороны Польши Павела Залевского, в случае избыточного производства возможны поставки союзникам, а именно Украине. Он говорит, что безопасность Европы и Польши связана с фронтом Россия-Украина, поэтому поддержка Киева является приоритетной.
Согласно оборонной программы "Восточный Щит" предусматривается укрепление границы длиной 800 км.
Польская государственная компания Belma, которая уже поставляет различные типы мин для армии, планирует изготовить 5-6 миллионов мин различных видов, включая противопехотные. Текущее производство компании составляет около 100 тысяч мин в год, однако в следующем году завод сможет выпускать до 1,2 миллиона единиц.
Аналогичное производство в других странах
Ранее в этом году Литва и Финляндия также заявили о планах возобновить производство противопехотных мин в 2026 году, а Латвия и Эстония оставляют Конвенцию Отавы 1997 года, которая запрещает такие вооружения, и могут быстро запустить производство в случае необходимости.
Отметим, что процесс выхода Польши из Конвенции Отавы начался в августе 2025 года. Производство мин может начаться после завершения шестимесячного срока выхода из договора, то есть с 20 февраля 2026 года.
Украина также объявила о выходе из конвенции, чтобы иметь возможность защищаться от России, которая не подписала этот договор.
Таким образом, Польша присоединяется к более широкому региональному тренду: почти все европейские страны, граничащие с Россией, кроме Норвегии, отказываются от ограничений Конвенции Отавы для усиления собственной обороны.
Напомним, США официально утвердили для Польши гарантию нового кредита на сумму 4 миллиарда долларов, который должен помочь стране модернизировать свои вооруженные силы.
Кстати, Польша будет строить укрепления в рамках проекта "Восточный щит" не только на границе с Россией, но и на границе с Беларусью и Украиной. Это нужно для того, чтобы было безопаснее на всей длине восточной границы.
О начале строительства линий укреплений на границе с Россией стало известно 1 ноября. Проект планируют завершить до 2028 года.