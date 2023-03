Вперше з часів холодної війни. Головне про арешт журналіста WSJ у Росії

Що сталося

Журналіста The Wall Street Journal затримали у Єкатеринбурзі. Згідно з повідомленням ФСБ, він нібито збирав секретні відомості про одне з підприємств російського військово-промислового комплексу в інтересах уряду США.

Стверджується, що Гершкович був затриманий "при отриманні секретних відомостей". Стосовно нього відкрито кримінальну справу за статтею "шпигунство". Йому загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі.

Як пишуть російські ЗМІ, журналіст не виходив на зв'язок із вечора 29 березня. За інформацією одного з телеграм-каналів, його затримали біля ресторану у центрі Єкатеринбургу. Очевидці стверджують, що силовики у цивільному завели його до мікроавтобуса, а на голову натягли светр.

За словами активіста Ярослава Ширшикова, журналіст працював над матеріалом про ставлення росіян до ПВК "Вагнера". Російське видання "Медуза" з посиланням на джерело серед західних репортерів зазначає, що Гершкович також їздив до Нижнього Тагілу, де знаходиться оборонне підприємство "Уралвагонзавод".

Свердловський депутат В'ячеслав Вегнер підтвердив, що Гершковича також цікавила робота "промислових підприємств", підтримка росіян війни проти України та "гуманітарні місії" на Донбас. За його словами, журналіст хотів поговорити з "різними патріотами".

Гершковича доставили до Москви, ФСБ офіційно вимагала помістити його під варту, і Лефортовський суд обрав йому запобіжний захід терміном на два місяці.

WSJ вимагає звільнити репортера

Американське видання спочатку повідомило, що переймається безпекою свого журналіста. Після цього опублікувало вимогу від російської влади звільнити його.

"The Wall Street Journal рішуче відкидає звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого надійного та відданого репортера Евана Гершковича. Ми солідарні з Еваном та його родиною", - йдеться у заяві.

А міжнародна організація "Репортери без кордонів" розцінила арешт журналіста як відповідь на розслідування діяльності ПВК "Вагнера".

Що ще кажуть у Росії

Арешт Гершковича сьогодні прокоментували у Кремлі. За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, йому нема чого додати до повідомлення ФСБ.

"Єдине, що можу сказати, наскільки нам відомо, його взяли на місці злочину", - заявив він, не вдаючись у подробиці.

Він також наголосив, що не знає, чи пов'язаний арешт з уже опублікованим матеріалом чи з тим, який готується. Крім того, він висловив сподівання, що затримання репортера не спровокує перевірки російських корпунктів у США.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова відреагувала заявою про те, що робота Гершковича в Єкатеринбурзі нібито не має відношення до журналістики.

"На жаль, це не перший випадок, коли статус "іноземного кореспондента", журналістська віза та акредитація використовуються іноземцями в нашій країні для прикриття діяльності, яка не є журналістикою. Вже не першого відомого західника "хапають за руку", - зазначила вона.

Іноземна преса поставила питання про Гершковича й засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. За його словами, йому нічого не відомо ані про арешт журналіста WSJ, ані про тему, над якою він працював.

Росія наповнює обмінний фонд?

На думку головного редактора опозиційного видання "Медіазона" Сергія Смирнова, затримання Гершковича виглядає так, ніби російська влада бере заручників для обмінного фонду. І показує західним журналістам, що їм небезпечно працювати у Росії.

Журналіст-розслідувач Андрій Захаров нагадав, що наприкінці січня у Словенії затримали двох росіян із російськими паспортами. І, за деякими даними, йдеться про співробітників російської розвідки. Зараз Москва і Захід ведуть переговори про можливий обмін.

"Коли я прочитав про це, я подумав: а якого міняти буде? В голову приходив тільки Пол Вілан - американець, засуджений у 2020 році за звинуваченням у шпигунстві. Невже будуть міняти двох на одного, думав я тоді. Але сьогодні обмінний фонд був поповнений Еваном. Сподіваюся, я правий, і в найближчі місяці його де-небудь в аеропорту Відня махнуть на російських нелегалів, що провалилися", - написав Захаров у своєму Telegram.

Зазначимо, на підтримку Гершковича вже виступила низка російських та зарубіжних журналістів.

Перший журналіст-"шпигун" з часів холодної війни

Американський канал CNN звернув увагу на те, що Гершкович став першим американським журналістом з часів холодної війни, якого Росія звинуватила у шпигунстві.

До цього, за аналогічним звинуваченням у 1986 році був затриманий журналіст Нік Данилофф. Він працював на US News and World Report. Він провів в ізоляторі кілька тижнів, перш ніж адміністрація президента США Рональда Рейгана домовилася про його звільнення. Після чого журналіст визнав, що без особистої участі президента був би ув'язнений набагато більше.

"У моєму випадку ФБР заарештувало радянську людину в Нью-Йорку за шпигунство, а потім мене заарештували росіяни", - заявив Данилофф.

Крім того, CNN пише, що у Кремлі не дали коментар щодо того, чи є арешт Гершковича відповіддю на арешт у США росіянина Сергія Черкасова. Його минулого тижня затримали за звинуваченням у шпигунстві.

Хто такий Еван Гершкович

Еван Гершкович близько шести років живе у Москві, висвітлює події у Росії для газети The Wall Street Journal. До цього працював на Agence France-Presse, The Moscow Times та The New York Times.

31-річний репортер має акредитацію МЗС Росії. Він пише матеріали про російську політику, війну в Україні та ПВК "Вагнера".

На початку березня він опублікував статтю, в якій йшлося про прохання кремлівських чиновників до президента Володимира Путіна вплинути на Пригожина, щоб той не критикував Міноборони. Гершкович також писав про протести в Грузії, візит до Москви китайського лідера Сі Цзіньпіна, а також опублікував репортаж із Пскова, в якому знаходиться 234-й десантно-штурмовий полк. Його військовослужбовців звинувачують у воєнних злочинах в Україні.

Він також був одним із авторів матеріалу WSJ про те, що Путін отримує спотворену інформацію про війну в Україні.