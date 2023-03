Впервые со времен холодной войны. Главное об аресте журналиста WSJ в России

Что произошло

Журналиста The Wall Street Journal задержали в Екатеринбурге. Согласно сообщению ФСБ, он якобы занимался сбором секретных сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса в интересах правительства США.

Утверждается, что Гершковича задержали "при получении секретных сведений". В отношение него открыто уголовное дело по статье "шпионаж". Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Как пишут российские СМИ, журналист не выходил на связь с вечера 29 марта. По информации одного из телеграмм-каналов, его задержали возле ресторана в центре Екатеринбурга. Очевидцы утверждают, что силовики в гражданском завели его в микроавтобус, а на голову натянули свитер.

По словам активиста Ярослава Ширшикова, журналист работал над материалом об отношении россиян к ЧВК "Вагнера". Российское издание "Медуза" со ссылкой на источник среди западных репортеров отмечает, что Гершкович также ездил в Нижний Тагил, где находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".

Свердловский депутат Вячеслав Вегнер подтвердил, что Гершковича также интересовала работа "промышленных предприятий", поддержка россиян войны против Украины и "гуманитарные миссии" на Донбасс. По его словам, журналист хотел побеседовать с "различными патриотами".

Гершковича доставили в Москву, ФСБ официально потребовала поместить его под стражу, и Лефортовский суд избрал ему меру пресечения сроком на два месяца.

WSJ требует освободить репортера

Американское издание сначала сообщило, что беспокоится за безопасность своего журналиста. После чего потребовало от российских властей освободить его.

"The Wall Street Journal решительно отрицает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и преданного репортера Эвана Гершковича. Мы солидарны с Эваном и его семьей", - говорится в заявлении.

А международная организация "Репортеры без границ" расценила арест журналиста как ответ на расследование деятельности ЧВК "Вагнера".

Что еще говорят в России

Арест Гершковича сегодня прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ему нечего добавить к сообщению ФСБ.

"Единственное, что могу сказать, насколько нам известно, его взяли с поличным", - заявил он, не вдаваясь в подробности.

Он также подчеркнул, что не знает, связан ли арест с уже опубликованным материалом или с тем, который готовится. Кроме того, он выразил надежду, что задержание репортера не спровоцирует проверки российских корпунктов в США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала заявлением о том, что работа Гершковича в Екатеринбурге якобы не имеет отношения к журналистике.

"К сожалению, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника "хватают за руку", - отметила она.

Иностранная пресса задала вопрос о Гершковиче и основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. По его словам, ему ничего не известно ни об аресте журналиста WSJ, ни о теме, над которой он работал.

Россия наполняет обменный фонд?

По мнению главного редактора оппозиционного издания "Медиазона" Сергея Смирнова, задержание Гершковича выглядит так, будто российские власти берут заложников для обменного фонда. И показывают западным журналистам, что им небезопасно работать в России.

Журналист-расследователь Андрей Захаров напомнил, что в конце января в Словении задержали двух россиян с российскими паспортами. И по некоторым данным, речь идет о сотрудниках российской разведки. Сейчас же Москва и Запад ведут переговоры о возможном обмене.

"Когда я прочитал об этом, я подумал: а какого менять-то будет? В голову приходил только Пол Уилан - американец, осужденный в 2020 году по обвинению в шпионаже. Неужели будут менять двух на одного, думал я тогда. Но сегодня обменный фонд был пополнен Эваном. Надеюсь, я прав, и в ближайшие месяцы его где-нибудь в аэропорту Вены махнут на провалившихся российских нелегалов", - написал Захаров в своем Telegram.

Отметим, в поддержку Гершковича уже выступил ряд российских и зарубежных журналистов.

Первый журналист-"шпион" со времен холодной войны

Американский канал CNN обратил внимание на то, что Гершкович стал первым американским журналистом со времен холодной войны, которого Россия обвинила в шпионаже.

До этого по аналогичному обвинению в 1986 году был задержан журналист Ник Данилофф. Он работал на US News and World Report. Он провел в изоляторе несколько недель до того, как администрация президента США Рональда Рейгана договорилась о его освобождении. После чего журналист признал, что без личного участия президента находился бы в заключении гораздо больше.

"В моем случае ФБР арестовало советского человека в Нью-Йорке за шпионаж, а затем меня арестовали русские", - заявил Данилофф.

Кроме того, CNN пишет, что в Кремле не дали комментарий насчет того, является ли арест Гершковича ответом на арест в США россиянина Сергея Черкасова. Его на прошлой неделе задержали по обвинению в шпионаже.

Кто такой Эван Гершкович

Эван Гершкович около шести лет живет в Москве, освещает события в России для газеты The Wall Street Journal. До этого работал на Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times.

У 31-летнего репортера есть аккредитация МИД России. Он пишет материалы о российской политике, войне в Украине и ЧВК "Вагнера".

В начале марта он опубликовал статью, в которой говорилось о просьбе кремлевских чиновников к президенту Владимиру Путину повлиять на Пригожина, чтобы тот не критиковал Минобороны. Гершкович также писал о протестах в Грузии, визите в Москву китайского лидера Си Цзиньпина, а также опубликовал репортаж из Пскова, в котором находится 234-й десантно-штурмовой полк. Его военнослужащих обвиняют в военных преступлениях в Украине.

Он также был одним из авторов материала WSJ о том, что Путин получает искаженную информацию о войне в Украине.