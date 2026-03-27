Вперше з 2022 року: Індія та РФ відновлюють постачання СПГ, - Reuters

Війна в Ірані підштовхнула Індію до відновлення прямих закупівель скрапленого природного газу (СПГ) у Росії. Це вперше з початку повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами співрозмовників агентства, усну домовленість про початок переговорів щодо СПГ було досягнуто на зустрічі 19 березня між заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним та міністром нафти та газу Індії Хардіпом Сінгхом Пурі в Делі.

Один із співрозмовників каже, що якщо Індія вирішить укласти угоду (що ризикує порушити західні санкції), переговори можуть завершитись протягом кількох тижнів.

На зустрічі російський та індійський чиновники також домовилися про подальше збільшення постачання нафти з Росії, які можуть подвоїтися порівняно з січневими обсягами та досягти як мінімум 40% загального імпорту країни, розповіли три джерела Reuters.

Індія не закуповувала ЗПГ у Росії від початку повномасштабної війни в Україні. Однак після відмови Європи від російських енергоносіїв основними покупцями російської нафти та газу стали Індія та Китай, на які припадає близько 80% експорту.

За даними урядового документа, з яким ознайомився Reuters, деякі індійські політики шкодують за скорочення закупівель російської нафти під тиском США.

"Індія скоротила закупівлі російської нафти за зниженими цінами, що певною мірою пом'якшило б ситуацію", — йдеться у записці, підготовленій 20 березня для секретаріату кабінету міністрів.