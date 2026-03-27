Впервые с 2022 года: Индия и РФ возобновляют поставки СПГ, - Reuters

Война в Иране подтолкнула Индию к возобновлению прямых закупок сжиженного природного газа (СПГ) у России. Это впервые с начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам собеседников агентства, устная договоренность о начале переговоров по СПГ была достигнута на встрече 19 марта между заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным и министром нефти и газа Индии Хардипом Сингхом Пури в Дели.

Один из собеседников говорит, что если Индия решит заключить соглашение (что рискует нарушить западные санкции), переговоры могут завершиться в течение нескольких недель.

На встрече российский и индийский чиновники также договорились о дальнейшем увеличении поставок нефти из России, которые могут удвоиться по сравнению с январскими объемами и достичь как минимум 40% общего импорта страны, рассказали три источника Reuters.

Индия не закупала СПГ у России с начала полномасштабной войны в Украине. Однако после отказа Европы от российских энергоносителей основными покупателями российской нефти и газа стали Индия и Китай, на которые приходится около 80% экспорта.

По данным правительственного документа, с которым ознакомился Reuters, некоторые индийские политики сожалеют о сокращении закупок российской нефти под давлением США.

"Индия сократила закупки российской нефти по сниженным ценам, что в определенной степени смягчило бы ситуацию", - говорится в записке, подготовленной 20 марта для секретариата кабинета министров.