ua en ru
Пт, 27 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Впервые с 2022 года: Индия и РФ возобновляют поставки СПГ, - Reuters

14:41 27.03.2026 Пт
2 мин
Война в Иране подталкивает Индию к восстановлению старой дружбы
Ірина Глухова
Фото: Индия и РФ возобновляют поставки СПГ (Getty Images)

Война в Иране подтолкнула Индию к возобновлению прямых закупок сжиженного природного газа (СПГ) у России. Это впервые с начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам собеседников агентства, устная договоренность о начале переговоров по СПГ была достигнута на встрече 19 марта между заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным и министром нефти и газа Индии Хардипом Сингхом Пури в Дели.

Один из собеседников говорит, что если Индия решит заключить соглашение (что рискует нарушить западные санкции), переговоры могут завершиться в течение нескольких недель.

На встрече российский и индийский чиновники также договорились о дальнейшем увеличении поставок нефти из России, которые могут удвоиться по сравнению с январскими объемами и достичь как минимум 40% общего импорта страны, рассказали три источника Reuters.

Индия не закупала СПГ у России с начала полномасштабной войны в Украине. Однако после отказа Европы от российских энергоносителей основными покупателями российской нефти и газа стали Индия и Китай, на которые приходится около 80% экспорта.

По данным правительственного документа, с которым ознакомился Reuters, некоторые индийские политики сожалеют о сокращении закупок российской нефти под давлением США.

"Индия сократила закупки российской нефти по сниженным ценам, что в определенной степени смягчило бы ситуацию", - говорится в записке, подготовленной 20 марта для секретариата кабинета министров.

Отношения Индии и РФ

После многих лет покупки сырой нефти из Москвы по сниженным ценам, Индия резко сократила импорт из РФ. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп в августе ввел пошлины до 50% на индийские товары. Впоследствии Верховный суд США признал такие действия незаконными.

Впрочем, ситуация быстро изменилась на фоне обострения на Ближнем Востоке. После начала военной операции США и Израиля против Ирана иранские силы перекрыли Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти из стран Персидского залива. Это вызвало резкий рост мировых цен на нефть.

На этом фоне Индия начала пересматривать свою энергетическую политику.

В частности, по данным Bloomberg, несколько танкеров с российской нефтью, которые сначала направлялись в страны Восточной Азии, изменили курс и направились в Индию, что свидетельствует о возобновлении интереса Дели к российским энергоресурсам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Индия Иран Дональд Трамп
Новости
Аналитика
