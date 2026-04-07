Впервые за 20 лет в Чернобыль вернулись белые аисты: редкие фото

13:19 07.04.2026 Вт
2 мин
Что говорят ученые об этом визите птиц?
aimg Василина Копытко
Белые аисты в центре Чернобыля (фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/ Facebook

В центре Чернобыля впервые за два десятилетия заметили группу белых аистов, которые остановились на отдых. Это стало настоящей сенсацией для экологов, поскольку птицы не гнездились здесь с начала 2000-х.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

Главное:

  • Шесть белых аистов заметили на крыше здания возле мемориала "Звезда полынь".
  • Последний раз гнездование этих птиц в Чернобыле фиксировали 20 лет назад.
  • Появление птиц в центре города может свидетельствовать об изменениях в локальной популяции.
  • Ранее аистов в этой зоне видели только во время сезонных перелетов без остановок.

Белые аисты в Чернобыле

"Сегодня в центре города Чернобыль на крышу административного здания возле мемориала "Звезда полынь" сели отдохнуть шесть белых аистов. Для Чернобыля это настоящая сенсация: последнее гнездование аиста белого в городе было зафиксировано 20 лет назад", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что возвращение такого количества птиц именно в центральную часть города открывает новые перспективы для научных наблюдений. В течение последних 2 десятилетий аисты избегали длительных остановок в пределах самого Чернобыля.

Белые аисты в Чернобыле (фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/ Facebook)

В Зоне отчуждения гнездятся аисты черные

В Чернобыльском заповеднике обитает около 25 пар черных аистов. На зиму они обычно мигрируют в Африку. Этот вид занесен в Красную книгу Украины.

В отличие от белого, черный аист не селится рядом с человеческим жильем. Для гнездования птица выбирает глухие районы с большим количеством лесов и болот. Им важно, чтобы старые деревья были с раскидистой кроной.

