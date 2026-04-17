Вперше за 18 років: король Швеції прибув до України з неанонсованим візитом

Король Швеції Карл XVI Густав у п’ятницю, 17 квітня, прибув з візитом до України. У Львові він вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagens Nyheter та Telegram президента України Володимира Зеленського.
Зазначається, що візит шведського короля до України - це спосіб для королівської родини висловити свою підтримку країні, яка зазнала нападу з боку Росії.
"Король Швеції Карл XVI Густав розпочав свій візит до України з ушанування разом зі мною наших полеглих воїнів. Дуже вдячні за цю повагу", - повідомив президент.
Це перший візит монарха до України з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Разом із 80-річним монархом прибула делегація на чолі з главою МЗС Швеції.
Востаннє Карл XVI Густав відвідував Україну ще у 2008 році разом із королевою Сільвією.
У березні посольство Швеції в Україні повідомило про нове рішення уряду країни направити 56 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти призначені для відновлення пошкодженої інфраструктури та зміцнення стійкості енергосистеми.
А у лютому Швеція оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму 12,9 млрд крон (1,2 млрд євро).
Також міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард підтвердила намір країни долучитися до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.