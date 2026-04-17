Вперше за 18 років: король Швеції прибув до України з неанонсованим візитом

Зазначається, що візит шведського короля до України - це спосіб для королівської родини висловити свою підтримку країні, яка зазнала нападу з боку Росії.

У Львові він уже зустрівся з Зеленським.

"Король Швеції Карл XVI Густав розпочав свій візит до України з ушанування разом зі мною наших полеглих воїнів. Дуже вдячні за цю повагу", - повідомив президент.

Це перший візит монарха до України з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Разом із 80-річним монархом прибула делегація на чолі з главою МЗС Швеції.

Востаннє Карл XVI Густав відвідував Україну ще у 2008 році разом із королевою Сільвією.