RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Впервые за 18 лет: король Швеции прибыл в Украину с неанонсированным визитом

14:27 17.04.2026 Пт
2 мин
Последний раз монарх приезжал в 2008 году
Татьяна Степанова
Фото: король Швеции Карл XVI Густав и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Король Швеции Карл XVI Густав в пятницу, 17 апреля, прибыл с визитом в Украину. Во Львове он уже встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagens Nyheter и Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что визит шведского короля в Украину - это способ для королевской семьи выразить свою поддержку стране, которая подверглась нападению со стороны России.

Во Львове он уже встретился с Зеленским.

"Король Швеции Карл XVI Густав начал свой визит в Украину с чествования вместе со мной наших павших воинов. Очень благодарны за это уважение", - сообщил президент.

Это первый визит монарха в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Вместе с 80-летним монархом прибыла делегация во главе с главой МИД Швеции.

Последний раз Карл XVI Густав посещал Украину еще в 2008 году вместе с королевой Сильвией.

Помощь Украине от Швеции

Напомним, недавно мы сообщали, что Украина получит от Швеции высокотехнологичные системы ПВО Tridon Mk2. Они помогут в борьбе с "Шахедами" и другими воздушными угрозами.

В марте посольство Швеции в Украине сообщило о новом решении правительства страны направить 56 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Средства предназначены для восстановления поврежденной инфраструктуры и укрепления устойчивости энергосистемы.

А в феврале Швеция объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 12,9 млрд крон (1,2 млрд евро).

Также министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард подтвердила намерение страны присоединиться к соглашению о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийЛьвовШвецияВойна в Украине