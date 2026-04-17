Впервые за 18 лет: король Швеции прибыл в Украину с неанонсированным визитом

Король Швеции Карл XVI Густав в пятницу, 17 апреля, прибыл с визитом в Украину. Во Львове он уже встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagens Nyheter и Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Отмечается, что визит шведского короля в Украину - это способ для королевской семьи выразить свою поддержку стране, которая подверглась нападению со стороны России.
"Король Швеции Карл XVI Густав начал свой визит в Украину с чествования вместе со мной наших павших воинов. Очень благодарны за это уважение", - сообщил президент.
Это первый визит монарха в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Вместе с 80-летним монархом прибыла делегация во главе с главой МИД Швеции.
Последний раз Карл XVI Густав посещал Украину еще в 2008 году вместе с королевой Сильвией.
Напомним, недавно мы сообщали, что Украина получит от Швеции высокотехнологичные системы ПВО Tridon Mk2. Они помогут в борьбе с "Шахедами" и другими воздушными угрозами.
В марте посольство Швеции в Украине сообщило о новом решении правительства страны направить 56 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Средства предназначены для восстановления поврежденной инфраструктуры и укрепления устойчивости энергосистемы.
А в феврале Швеция объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 12,9 млрд крон (1,2 млрд евро).
Также министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард подтвердила намерение страны присоединиться к соглашению о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.